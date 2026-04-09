Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.

Wykaz leków bezpłatnych dla seniorów bez leku Pradaxa

Pradaxa to doustny lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran, stosowany w celu zapobiegania udarom, zatorom oraz w leczeniu i profilaktyce zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego Boehringer Ingelheim sp. z o.o. produkt leczniczy Pradaxa został wyłączony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów tj. osób powyżej 65 roku życia.

Zmiana została zaimplementowana do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r.

Zamiana leku Pradaxa wypisanego na recepcie

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do bezpłatnych leków z dabigatranem, bowiem w refundacji pozostaje 13 indywidualnych produktów leczniczych (kody GTIN) z tą samą substancją czynną dostępnych w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia.

Resort zdrowia wskazuje, iż w celu zachowania faktycznego dostępu do bezpłatnych leków z dabigatranem dla pacjentów możliwa jest zamiana na poziomie aptecznym leku Pradaxa na inny lek z dabigatranem widniejący na liście leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia i wydanie go pacjentowi bezpłatnie. Dotyczy to sytuacji, gdy lek Pradaxa został wypisany na recepcie wystawionej przed 1 kwietnia 2026 r., z przysługującą pacjentowi zniżką oraz z kodem uprawnienia dodatkowego S. Pozostałe warunki realizacji recepty muszą pozostać zachowane, w tym związane z całkowitym wyłączeniem dabigatranu we wskazaniu związanym z profilaktyką przeciwzakrzepową u pacjentów z migotaniem przedsionków z listy leków bezpłatnych.

Leki bezpłatne dostępne dla osób powyżej 65 roku życia

Produkty z dabigatranem, dostępne w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia (stan na 1 kwietnia 2026 r.)

