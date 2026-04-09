Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Wykaz leków bezpłatnych dla seniorów bez leku Pradaxa
Pradaxa to doustny lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran, stosowany w celu zapobiegania udarom, zatorom oraz w leczeniu i profilaktyce zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego Boehringer Ingelheim sp. z o.o. produkt leczniczy Pradaxa został wyłączony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów tj. osób powyżej 65 roku życia.
Zmiana została zaimplementowana do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r.
Zamiana leku Pradaxa wypisanego na recepcie
Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do bezpłatnych leków z dabigatranem, bowiem w refundacji pozostaje 13 indywidualnych produktów leczniczych (kody GTIN) z tą samą substancją czynną dostępnych w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia.
Resort zdrowia wskazuje, iż w celu zachowania faktycznego dostępu do bezpłatnych leków z dabigatranem dla pacjentów możliwa jest zamiana na poziomie aptecznym leku Pradaxa na inny lek z dabigatranem widniejący na liście leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia i wydanie go pacjentowi bezpłatnie. Dotyczy to sytuacji, gdy lek Pradaxa został wypisany na recepcie wystawionej przed 1 kwietnia 2026 r., z przysługującą pacjentowi zniżką oraz z kodem uprawnienia dodatkowego S. Pozostałe warunki realizacji recepty muszą pozostać zachowane, w tym związane z całkowitym wyłączeniem dabigatranu we wskazaniu związanym z profilaktyką przeciwzakrzepową u pacjentów z migotaniem przedsionków z listy leków bezpłatnych.
Leki bezpłatne dostępne dla osób powyżej 65 roku życia
Produkty z dabigatranem, dostępne w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia (stan na 1 kwietnia 2026 r.)
Nazwa i postać leku
Zawartość opakowania
Numer GTIN
Uwagi
Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 110 mg
60 szt.
05909991508760
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 150 mg
60 szt.
05909991508791
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg
30 szt.
03838989761783
Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg
60 szt.
03838989761844
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna; <2>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg
30 szt.
03838989761806
Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg
60 szt.
03838989761851
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Mirexan, kaps. twarde, 110 mg
30 szt.
05909991507770
Mirexan, kaps. twarde, 150 mg
30 szt.
05909991507787
Telexer, kaps. twarde, 110 mg
30 szt.
05907594033252
Telexer, kaps. twarde, 150 mg
180 szt.
05907594033306
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Telexer, kaps. twarde, 150 mg
30 szt.
05907594033283
Wasedoc, kaps. twarde, 110 mg
60 szt.
05909991495343
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna; <2>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
Wasedoc, kaps. twarde, 150 mg
60 szt.
05909991495374
dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;
