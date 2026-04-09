Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów

Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów

09 kwietnia 2026, 12:04

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.

Wykaz leków bezpłatnych dla seniorów bez leku Pradaxa

Pradaxa to doustny lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran, stosowany w celu zapobiegania udarom, zatorom oraz w leczeniu i profilaktyce zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego Boehringer Ingelheim sp. z o.o. produkt leczniczy Pradaxa został wyłączony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów tj. osób powyżej 65 roku życia.

Zmiana została zaimplementowana do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r.

Zamiana leku Pradaxa wypisanego na recepcie

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do bezpłatnych leków z dabigatranem, bowiem w refundacji pozostaje 13 indywidualnych produktów leczniczych (kody GTIN) z tą samą substancją czynną dostępnych w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia.

Resort zdrowia wskazuje, iż w celu zachowania faktycznego dostępu do bezpłatnych leków z dabigatranem dla pacjentów możliwa jest zamiana na poziomie aptecznym leku Pradaxa na inny lek z dabigatranem widniejący na liście leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia i wydanie go pacjentowi bezpłatnie. Dotyczy to sytuacji, gdy lek Pradaxa został wypisany na recepcie wystawionej przed 1 kwietnia 2026 r., z przysługującą pacjentowi zniżką oraz z kodem uprawnienia dodatkowego S. Pozostałe warunki realizacji recepty muszą pozostać zachowane, w tym związane z całkowitym wyłączeniem dabigatranu we wskazaniu związanym z profilaktyką przeciwzakrzepową u pacjentów z migotaniem przedsionków z listy leków bezpłatnych.

Leki bezpłatne dostępne dla osób powyżej 65 roku życia

Produkty z dabigatranem, dostępne w ramach listy D2 - leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia (stan na 1 kwietnia 2026 r.) 

Nazwa i postać leku

Zawartość opakowania

Numer GTIN

Uwagi

Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 110 mg

60 szt.

05909991508760

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Dabigatran Eteksylan Stada, kaps. twarde, 150 mg

60 szt.

05909991508791

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg

30 szt.

03838989761783

 

Daxanlo, kaps. twarde, 110 mg

60 szt.

03838989761844

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna; <2>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg

30 szt.

03838989761806

 

Daxanlo, kaps. twarde, 150 mg

60 szt.

03838989761851

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Mirexan, kaps. twarde, 110 mg

30 szt.

05909991507770

 

Mirexan, kaps. twarde, 150 mg

30 szt.

05909991507787

 

Telexer, kaps. twarde, 110 mg

30 szt.

05907594033252

 

Telexer, kaps. twarde, 150 mg

180 szt.

05907594033306

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Telexer, kaps. twarde, 150 mg

30 szt.

05907594033283

 

Wasedoc, kaps. twarde, 110 mg

60 szt.

05909991495343

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna; <2>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

Wasedoc, kaps. twarde, 150 mg

60 szt.

05909991495374

dotyczy wyłącznie wskazania: <1>Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia;

 

Źródło: INFOR
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
09 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. W 2026 r. różnica to ok. 150 zł miesięcznie
09 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.
Nie masz ani telewizora, ani radia? I tak wlepią ci wielką karę za niepłacenie abonamentu RTV. Jesteście zszokowani? Przełomowy wyrok przyjęty
09 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.

Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?
08 kwi 2026

W wakacje rozpoczną się audyty w domach pomocy społecznej. Ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Kontrole będą finansowane ze środków europejskich.
Sankcja kredytu darmowego musi być proporcjonalna do naruszenia. Obowiązek informacyjny też ma swoje granice
09 kwi 2026

Od około 2 lat obserwujemy wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego, zarówno na salach sądowych jak i w przestrzeni publicznej. Obecnie obserwowany wzmożony wzrost zainteresowania tematem sankcji kredytu darmowego (SKD) może dziwić, zważywszy, że taka instytucja w prawie krajowym została wprowadzona już w 2002 r., wraz z wejściem w życie Ustawy o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. (obowiązującej do 18 grudnia 2011 r., kiedy to została zastąpiona przez obecnie obowiązującą Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.). Przez przeszło 20 lat obowiązywania przepisów o SKD instytucja ta nie wzbudzała większych kontrowersji i nie była podstawą do formułowania masowych powództw wytaczanych przez konsumentów przeciwko instytucjom finansowym. Zarówno więc rynek finansowy jak i wielu sądowych praktyków jest zaskoczonych, że dyskusja na temat interpretacji przepisów obowiązujących w różnych wersjach od przeszło dwóch dekad toczona jest na szeroką skalę dopiero obecnie.
Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
08 kwi 2026

Czy prezydent i pierwsza dama powinni mówić po angielsku? Pytania na ten temat zaczęły pojawiać się w opinii publicznej po wystąpieniu Marty Nawrockiej u Melanii Trump w Waszyngtonie.

PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Wiadomo jakie zmiany będą od lipca w programie Czyste Powietrze
08 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny. Te działania to m.in. efekt przeprowadzonych konsultacji.
