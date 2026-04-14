Pułapka w systemie kaucyjnym? Te opakowania wyrzucisz prosto do kosza (bez zwrotu pieniędzy)

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.

Co się zmieniło? Stary system vs. nowe zasady

Przed wprowadzeniem ogólnopolskiego systemu kaucyjnego zwrot opakowań był uciążliwy i dotyczył głównie szklanych butelek po piwie. Wymagany był paragon, a kaucja wynosiła zazwyczaj około 50 groszy lub 1 zł. Obecnie system jest znacznie szerszy i bardziej przyjazny dla klienta: paragon nie jest już potrzebny, aby odzyskać pieniądze w dowolnym sklepie uczestniczącym w programie. Nowością jest objęcie kaucją (50 gr) plastikowych butelek oraz puszek aluminiowych, które wcześniej lądowały w zwykłych żółtych koszach bez żadnego zwrotu. Co więcej, szklane butelki wielorazowe mają teraz ujednoliconą stawkę 1 zł, co uprościło rozliczenia przy kasach.

Które opakowania są objęte kaucją w 2026 roku?

W 2026 roku system kaucyjny jest już powszechny, a przy kasie doliczana jest opłata zwrotna. Stawki zależą od rodzaju opakowania:

50 groszy - zapłacisz za plastikowe butelki jednorazowe (do 3 litrów) oraz metalowe puszki (do 1 litra).

1 złoty - tyle wynosi kaucja za szklane butelki wielorazowego użytku (do 1,5 litra).

Rozpoznanie ich jest proste dzięki specjalnemu, ujednoliconemu logotypowi na etykiecie, który informuje o wysokości pobranej kaucji.

Odpady, które nie podlegają systemowi kaucyjnemu

Mimo podobieństwa materiałów, do automatu nie oddamy wszystkich opakowań. Z systemu wyłączone są:

Opakowania po produktach mlecznych (jogurty, kefiry, mleko, śmietany) - ze względów higienicznych.

Butelki po olejach roślinnych.

Opakowania po produktach chemii gospodarczej i kosmetykach (np. płyny do szyb, szampony).

Szklane butelki jednorazowe (np. po winie czy mocnych alkoholach) - te nadal wrzucamy do zielonego kontenera na szkło.

Te odpady bezwzględnie powinny trafiać do odpowiednich koszy do segregacji, ponieważ automaty ich nie przyjmą.

Zasady zwrotu butelek bez paragonu

Największą zaletą systemu jest brak konieczności posiadania paragonu. Kaucja jest zwracana w każdym punkcie uczestniczącym w systemie (sklepy powyżej 200 m² mają obowiązek zbiórki, mniejsze mogą dołączyć dobrowolnie). Zwrot następuje w formie gotówki, bonu na zakupy lub przelewu na kartę lojalnościową. Aby otrzymać zwrot, nie wolno zgniatać butelek ani puszek! Automat musi odczytać kod kreskowy oraz rozpoznać kształt opakowania. Jeśli kod będzie zniszczony, maszyna odrzuci opakowanie, a kaucja przepadnie.

Co się dzieje z nieodebraną kaucją?

Jeśli wyrzucisz butelkę z logo kaucji do zwykłego kosza lub jej nie oddasz, zapłacone przy kasie 50 gr lub 1 zł przepada. Pieniądze te nie zostają jednak w kieszeni sklepu. Nieodebrana kaucja trafia do operatorów systemu, którzy mają obowiązek przeznaczyć te środki na finansowanie systemu kaucyjnego oraz na poprawę efektywności recyklingu w Polsce. W praktyce Twoja złotówka wspiera budowę nowych automatów i transport surowców do przetwórni.

