W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.

Projekt rozporządzenia o budowlach ochronnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej.

Budowle ochronne to obiekty zapewniające ochronę ludziom i mieniu przed skutkami działań wojennych, katastrof czy skażeniami. Dzielą się głównie na schrony (hermetyczne, o wysokiej odporności) oraz ukrycia (niehermetyczne, o ograniczonej ochronie). Projektowane rozporządzenie reguluje dwie kategorie sytuacji:

w których w budynku użyteczności publicznej nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej,

zapewnienia budowli ochronnej, w których organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej.

Brak obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Ta kategoria sytuacji zawiera przesłanki, które powodują brak możliwości i zasadności zapewniania w budynku użyteczności publicznej budowli ochronnej.

Wśród tych przesłanek uwzględniono przypadki gdy budynek użyteczności publicznej:

nie posiada kondygnacji podziemnej , a powierzchnia wewnętrzna kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 m 2 ;

, a powierzchnia wewnętrzna kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 m ; jest przeznaczony do przebywania w nim nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie, z wyjątkiem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości;

w tym samym czasie, z wyjątkiem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości; jest wpisany do rejestru zabytków albo do gminnej ewidencji zabytków;

albo do gminnej ewidencji zabytków; jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej i nie są w nim realizowane zadania użyteczności publicznej.

Projekt rozporządzenia zakłada również, że nie będzie obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej także w przypadku rozbudowy budynku, jeżeli wskutek tej rozbudowy powierzchnia wewnętrzna budynku ulegnie zwiększeniu o nie więcej niż 2500 m2 i o nie więcej niż 100 proc. w stosunku do wielkości powierzchni wewnętrznej budynku przed rozbudową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Właściwy organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. Projektowane rozporządzenie określa, że zwolnienie jest możliwe jeżeli zachodzi jeden z przypadków:

nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych;

spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych; w miejscu, w którym zlokalizowano budynek użyteczności publicznej, nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu;

zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu; brak jest ekonomicznej zasadności inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia;

inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia; istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu;

związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu; istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów, mierzonej po przewidywanych drogach poruszania się ludzi, od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną;

użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów, mierzonej po przewidywanych drogach poruszania się ludzi, od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną; budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej;

albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej; w budynku użyteczności publicznej lub jego części może przebywać nie więcej niż 100 osób lub ma on powierzchnię nieprzekraczającą 2500 m 2 , z wyłączeniem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby: szpitala, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.