Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia

Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia

30 kwietnia 2026, 06:08
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
schrony ukrycia budowla ochronna budynki użyteczności publicznej
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.

Projekt rozporządzenia o budowlach ochronnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej.

Budowle ochronne to obiekty zapewniające ochronę ludziom i mieniu przed skutkami działań wojennych, katastrof czy skażeniami. Dzielą się głównie na schrony (hermetyczne, o wysokiej odporności) oraz ukrycia (niehermetyczne, o ograniczonej ochronie). Projektowane rozporządzenie reguluje dwie kategorie sytuacji:

  • w których w budynku użyteczności publicznej nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej,
  • w których organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej.

Brak obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Ta kategoria sytuacji zawiera przesłanki, które powodują brak możliwości i zasadności zapewniania w budynku użyteczności publicznej budowli ochronnej.

Wśród tych przesłanek uwzględniono przypadki gdy budynek użyteczności publicznej:

  • nie posiada kondygnacji podziemnej, a powierzchnia wewnętrzna kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 m2;
  • jest przeznaczony do przebywania w nim nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie, z wyjątkiem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości;
  • jest wpisany do rejestru zabytków albo do gminnej ewidencji zabytków;
  • jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej i nie są w nim realizowane zadania użyteczności publicznej.

Projekt rozporządzenia zakłada również, że nie będzie obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej także w przypadku rozbudowy budynku, jeżeli wskutek tej rozbudowy powierzchnia wewnętrzna budynku ulegnie zwiększeniu o nie więcej niż 2500 m2 i o nie więcej niż 100 proc. w stosunku do wielkości powierzchni wewnętrznej budynku przed rozbudową.

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej

Właściwy organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej. Projektowane rozporządzenie określa, że zwolnienie jest możliwe jeżeli zachodzi jeden z przypadków:

  • nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych;
  • w miejscu, w którym zlokalizowano budynek użyteczności publicznej, nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu;
  • brak jest ekonomicznej zasadności inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia;
  • istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu;
  • istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów, mierzonej po przewidywanych drogach poruszania się ludzi, od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną;
  • budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej;
  • w budynku użyteczności publicznej lub jego części może przebywać nie więcej niż 100 osób lub ma on powierzchnię nieprzekraczającą 2500 m2, z wyłączeniem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby: szpitala, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Powiązane
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
Czy warto zostać sprzedawcą na stacji benzynowej? Ile można zarobić?
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
Prawo
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
30 kwi 2026

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
30 kwi 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.
Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.

Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę z urzędu
30 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.
PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?
29 kwi 2026

Ostatnio w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o stadach dzików w tym loch z warchlakami w centrum nawet dużych miast, nie mówiąc już o dzielnicach peryferyjnych. Co jest tego przyczyną oraz co należy zrobić jeśli dojdzie do spotkania ze zwierzęciem?

Benzyna zdrożeje, ale diesel stanieje. Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 30 kwietnia?
29 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. 30 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,28 zł do 7,14 zł za 1 litr. Więcej zapłacimy za benzynę, natomiast diesel stanieje.
Ulgi i zniżki dla seniorów nie tylko dzięki legitymacji emeryta lub rencisty. Jak je uzyskać?
29 kwi 2026

Legitymacja emeryta-rencisty przede wszystkim potwierdza status świadczeniobiorcy. Ponadto dokument umożliwia korzystanie z wielu zniżek i ulg – od komunikacji po leki i uzdrowiska. Innym dokumentem upoważniającym seniorów do zniżek jest Ogólnopolska Karta Seniora.
