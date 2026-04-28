Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych

Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych

28 kwietnia 2026, 14:31
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
aplikacja mObywatel smartfon telefon kradzież tożsamości ochrona danych osobowych
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.

mObywatel: Jak zabezpieczyć się przed wyciekiem danych

Kradzież danych osobowych to ryzyko, z którym mierzą się zarówno instytucje, jak i zwykli użytkownicy internetu. Dane mogą trafić do sieci - nawet jeśli użytkownik o tym nie wie. Jak sprawdzić, czy jest się wśród poszkodowanych? Jak chronić się przed wyłudzeniami i kradzieżą tożsamości? Najważniejsze kroki można wykonać szybko w aplikacji mObywatel.

Aplikacja oferuje szereg skutecznych narzędzi do ochrony danych osobowych i zabezpieczania dokumentów tożsamości. To ważne zwłaszcza w stresującej sytuacji, kiedy liczy się każda minuta – użytkownik mObywatela ma potrzebne rozwiązania pod ręką, w swoim telefonie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze usługi dostępne w aplikacji.

Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel

Najważniejsze działanie, które zabezpieczy dane w sytuacji wycieku, to jak najszybsze zastrzeżenie PESEL-u w aplikacji mObywatel.

Zastrzeganie numeru PESEL w aplikacji trwa zaledwie kilka chwil i chroni posiadacza tego numeru przed skutkami kradzieży tożsamości, jak np. zaciągnięcie przez oszustów kredytu na pozyskane nielegalnie dane. Banki, SKOK-i, operatorzy telekomunikacyjni i wiele innych podmiotów mają obowiązek sprawdzać status zastrzeżenia numeru PESEL przed udzieleniem pożyczki lub podjęciem innego zobowiązania przez klienta. Jeśli nawet dojdzie do nadużycia, osoba, której PESEL jest zastrzeżony, nie musi martwić się spłatą powstałego w ten sposób zadłużenia.

Bezpiecznie w sieci z mObywatelem

W usłudze Bezpiecznie w sieci w aplikacji można zgłosić różne rodzaje nadużyć i niebezpieczeństw, m.in.:

  • podejrzany sklep internetowy,
  • budzący wątpliwości e-mail np. od firmy kurierskiej czy urzędu,
  • domenę, która wydaje się fałszywa.

Każde zgłoszenie jest badane przez ekspertów z NASK, dzięki czemu niebezpieczne strony czy numery telefonów mogą zostać zablokowane. Zgłoszenia pomagają podnosić bezpieczeństwo w sieci i zapobiegać kolejnym nadużyciom.

Zastrzeżenie dokumentu za pomocą mObywatela

Zastrzeż dokument to kolejna usługa w aplikacji mObywatel, która zabezpiecza użytkownika przed niepowołanym użyciem utraconego dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

Wysłane z aplikacji zgłoszenie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich. Dzięki temu można zapobiec wykorzystaniu danych i utraconego dokumentu przez oszustów.

Zawieszenie dowodu osobistego przez mObywatela

Zawieszenie dowodu osobistego to wyjście dla osób, których e-dowód się zapodział i jest szansa na jego odnalezienie. Dzięki zawieszeniu dokument jest zabezpieczony przed użyciem przez niepowołane osoby, a właściciel e-dowodu może spokojnie poszukać zguby.

Przez mObywatela można zawiesić dowód osobisty swój, dziecka lub podopiecznego. W aplikacji można też cofnąć zawieszenie dowodu osobistego. Jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni, dokument zostanie unieważniony.

Unieważnienie dowodu osobistego

W przypadku utraty dowodu osobistego, jego zniszczenia lub podejrzenia kradzieży tożsamości, można z mObywatela wysłać wniosek o unieważnienie dokumentu.

W aplikacji można także zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu. To kolejny sposób na ochronę danych użytkownika, jego dzieci lub podopiecznych. W mObywatelu łatwo złożyć też wniosek o nowy paszport i nowy dowód osobisty. Usługi związane z dokumentami są dostępne w katalogu Załatw sprawę.

Dane osobowe w sieci – ochrona za pomocą mObywatela

A jak sprawdzić, czy dane użytkownika zostały udostępnione w sieci? Najłatwiej zrobić to na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl. Aby szybko uzyskać informacje, najlepiej zalogować się wygodnie przy pomocy aplikacji mObywatel.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
