Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?

Na wejście w życie tego przepisu czekało wiele osób. Po wypadkach, jakie miały miejsce podczas jazdy m.in na hulajnogach i w których wiele, szczególnie młodych osób straciło zdrowie a nawet życie, było na to ogromne zapotrzebowanie.

Obowiązek jazdy w kasku. Kiedy przepis wchodzi w życie?

Nowy przepis, który dotyczy obowiązku jazdy w kasku, wejdzie w życie już za miesiąc a dokładnie 3 czerwca 2026 roku. Będzie dotyczył dzieci oraz nastolatków. To ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia małoletnich. Bywa, że nawet z pozoru niegroźna wywrotka może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Dlatego tak ważne jest to, by na rowerze, hulajnodze lub UTO jeździć w kasku.

Obowiązek jazdy w kasku. Kogo będą dotyczyć?

Nowe przepisy dotyczące obowiązku jazdy w kasku ochronnym będą dotyczyć osób, które nie ukończyły 16. roku życia, które będą jechać:

na rowerze

rowerze z napędem

hulajnogą elektryczną

urządzeniem transportu osobistego (UTO)

Taki obowiązek będzie również dotyczył dziecka w wieku do 7 lat a dokładnie jego przewożenia na:

na rowerze

rowerze z napędem

wózkiem rowerowym

w przyczepce rowerowej.

Mandat za brak kasku. Ile wyniesie?

Niedostosowanie się do tych przepisów może skutkować mandatem. Ten za brak kasku podczas jazdy na rowerze, elektrycznej hulajnodze lub UTO wyniesie 100 zł. Choć kwota nie jest wysoka, nowy przepis ma zwrócić uwagę rodziców na to, by zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Jazda w kasku na rowerze. Kogo nowy przepis nie będzie dotyczył?

W kasku na rowerze czy hulajnodze nie będą musiały jeździć osoby powyżej 16. roku życia. Kaski nie będą obowiązkowe dla osób pełnoletnich, ale warto je zawsze rozważyć ze względu na swoje własne bezpieczeństwo. Obowiązek jazdy w kasku nie będzie również dotyczył dzieci w wieku do lat 7, które będą przewożone rowerem w dodatkowym siodełku lub foteliku bezpieczeństwa oraz przewożone w przyczepie rowerowej, wózku rowerowym lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób, jeżeli korzystają z pasów bezpieczeństwa zamontowanych fabrycznie.

Przepisy dotyczące kasków obowiązują w wielu krajach UE. Dostrzegamy zjawisko rosnącej popularności poruszania się hulajnogami elektrycznymi i to przez coraz młodsze osoby, Ministerstwo Infrastruktury nie pozostaje wobec tego obojętne. Staramy się podążać za rozwojem technologicznym, bo prawo powinno reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego zdecydowaliśmy o obowiązku stosowania kasków ochronnych do 16 roku życia - mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z danych, jakie zebrało ministerstwo wynika, że jazda w kasku zmniejsza ryzyko urazów głowy nawet o 44 proc..