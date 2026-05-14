Najpopularniejszymi formami testamentu jest testament własnoręczny oraz w formie aktu notarialnego. Jak można jeszcze wyrazić ostatnią wolę? Czy jest to zawsze możliwe ustnie? Jakie warunki należy spełnić?

Testament allograficzny

Trzecią formą testamentu zwykłego - poza własnoręcznym oraz notarialnym - jest niezwykle rzadko występujący testament allograficzny. Spadkodawca może wyrazić swoją ostatnią wolę w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy ją ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuj się spadkodawcy w obecności świadków i powinien być podpisany przez spadkodawcę, osobę wobec której wola została oświadczona a także przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu należy to w nim zaznaczyć ze wskazaniem przyczyny. Testamentu allograficznego nie mogą sporządzać osoby które nie słyszą albo nie posługują się mową.

Testament ustny

Testament ustny jest najpopularniejszą formą testamentu szczególnego w pewnym zakresie przypominający pod względem wymogów testament allograficzny - niezbędna jest jednoczesna obecność co najmniej trzech świadków przy wyrażaniu ostatniej woli. Spadkodawca może sporządzić testament ustny, jeżeli istnieje obawa jego rychłej śmierci albo jeśli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione. Jeden ze świadków albo inna osoba spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz sporządzenia pisma. Dokument ten musi podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. Jeśli treść testamentu ustnego nie została utrwalona na piśmie można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie któregoś ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament podróżny

Testament podróżny jest możliwy do sporządzenia jedynie podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Zasady sporządzenia są bardzo zbliżone do testamentu allograficznego z tą różnicą, że spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Jeśli zachowanie formy testamentu podróżnego nie jest możliwie, można sporządzić testament ustny tj. niezbędna jest obecność trzech świadków.

Testament wojskowy

Ten rodzaj oświadczenie woli oparty jest na przepisach wydanych w formie rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej w roku 1965. Może być sporządzony tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli przez żołnierzy w czynnej służbie, pracowników wojska oraz osób cywilnych towarzyszących wojsku. W zależności od sytuacji przepisy dotyczące testamentów wojskowych są zbliżone do uregulowań dotyczących testamentu zwykłego - allograficznego i szczególnego -ustnego.