Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.

Nowa petycja OzN

Autor petycji proponuje wprowadzenie dodatku wspierającego w wysokości 1000 zł miesięcznie dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, które nie mają prawa do dodatku dopełniającego. Nowe świadczenie podlegałoby corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik inflacji i stanowiłoby świadczenie niezależne od innych form pomocy społecznej. Zgodnie z załączonym w petycji projektem, dodatek wspierający byłby wypłacany razem z zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Petycja zawiera też propozycje zmian w zakresie zasiłku stałego. Chodzi o to, by świadczenie to przysługiwało bez względu na dochody pozostałych członków rodziny, z którymi zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością. Do dochodu – według petycji – nie będzie się wliczała kwota zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku dopełniającego.

Czy jest szansa na realizację postulatów?

Zdaniem petytora, obecny system świadczeń narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, poprzez zróżnicowanie sytuacji osób, znajdujących się w podobnym stanie zdrowia i wymagających zbliżonego poziomu wsparcia. „Brak dostępu do dodatku dopełniającego dla części osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny prowadzi do nieuzasadnionych dysproporcji dochodowych” – czytamy w petycji.

Jak podkreślono w piśmie, zasiłek stały ma z założenia chronić przed skrajnym ubóstwem. Gdy zostają od niego odliczone zasiłek pielęgnacyjny i dodatek dopełniający, pomoc ta staje się iluzoryczna. Proponowane zmiany mają też przeciwdziałać traktowaniu rodziny osoby z niepełnosprawnością jako „zastępczego systemu ubezpieczeń”.

Jak zatem widać, w piśmie zawarto kilka postulatów. 6 maja petycja została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Nie wiemy jeszcze w jaki sposób propozycje te zostaną rozpatrzone i czy nie zostaną odrzucone. Z pewnością jednak stanowią jeden z głosów w dyskusji nad ewentualną zmianą dotychczasowych zasad. Pokazują też, że osoby z niepełnosprawnościami widzą potrzebę reformy aktualnych zasad.

Przypomnijmy, iż dodatek dopełniający wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po marcowej waloryzacji świadczenie to wynosi 2704,71 zł miesięcznie. Dodatek dopełniający otrzymują osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdobne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Ministerstwo rodziny początkowo zapewniało o planach rozszerzenia tego uprawnienia na innych rencistów niezdolnych do samodzielnej egzystencji m.in. tzw. chorobowych. Taki projekt nie został jednak opublikowany.

„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowano założenia projektu ustawy o dodatku dopełniającym dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Podjęcie prac związane jest z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie nierówności w uprawnieniu do dodatku dopełniającego pomiędzy osobami z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, które są rencistami socjalnymi (zgodnie z ustawą o rencie socjalnej), a rencistami z tytułu niezdolności do pracy (zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawami regulującymi sytuację prawną rencistów mundurowych). Trwają również analizy dotyczące rozszerzenia dodatku dopełniającego na inne grupy rencistów” – informowała w lutym Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na jedną z petycji. Z pisma tego wynikało, iż ministerstwo pracuje nad aktualizacją wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych.

Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryteria dochodowe. Wysokość zasiłku stałego zależy od sytuacji dochodowej osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny. Maksymalnie zasiłek wynosi 1229 zł miesięcznie.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Z kolei kwota zasiłku pielęgnacyjnego od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie (215,84 zł). Jest to jedno ze świadczeń rodzinnych, wypłacanych przez gminy w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Na 2027 rok przypadka ustawowa weryfikacja wysokości świadczenia. Rada Ministrów zdecyduje czy podwyższy zasiłek, czy od listopada przyszłego roku pozostawi go na niezmienionym poziomie.

Źródło: Petycja z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia ustawy o dodatku wspierającym do zasiłku pielęgnacyjnego oraz ustawy o zmianie ustawy i pomocy społecznej, w celu wprowadzenia dodatku wspierającego w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, które nie mają prawa do dodatku dopełniającego oraz zapewnienia waloryzacji świadczeń (P11-80/26).