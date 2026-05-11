REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek pielęgnacyjny » Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?

Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 maja 2026, 12:39
[Data aktualizacji 11 maja 2026, 16:44]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Nowy pomysł: dodatek wspierający do zasiłku pielęgnacyjnego
Nowy pomysł: dodatek wspierający do zasiłku pielęgnacyjnego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.

Nowa petycja OzN

Autor petycji proponuje wprowadzenie dodatku wspierającego w wysokości 1000 zł miesięcznie dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, które nie mają prawa do dodatku dopełniającego. Nowe świadczenie podlegałoby corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik inflacji i stanowiłoby świadczenie niezależne od innych form pomocy społecznej. Zgodnie z załączonym w petycji projektem, dodatek wspierający byłby wypłacany razem z zasiłkiem pielęgnacyjnym.

REKLAMA

REKLAMA

Petycja zawiera też propozycje zmian w zakresie zasiłku stałego. Chodzi o to, by świadczenie to przysługiwało bez względu na dochody pozostałych członków rodziny, z którymi zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością. Do dochodu – według petycji – nie będzie się wliczała kwota zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku dopełniającego.

Czy jest szansa na realizację postulatów?

Zdaniem petytora, obecny system świadczeń narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, poprzez zróżnicowanie sytuacji osób, znajdujących się w podobnym stanie zdrowia i wymagających zbliżonego poziomu wsparcia. „Brak dostępu do dodatku dopełniającego dla części osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny prowadzi do nieuzasadnionych dysproporcji dochodowych” – czytamy w petycji.

Jak podkreślono w piśmie, zasiłek stały ma z założenia chronić przed skrajnym ubóstwem. Gdy zostają od niego odliczone zasiłek pielęgnacyjny i dodatek dopełniający, pomoc ta staje się iluzoryczna. Proponowane zmiany mają też przeciwdziałać traktowaniu rodziny osoby z niepełnosprawnością jako „zastępczego systemu ubezpieczeń”.

REKLAMA

Jak zatem widać, w piśmie zawarto kilka postulatów. 6 maja petycja została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Nie wiemy jeszcze w jaki sposób propozycje te zostaną rozpatrzone i czy nie zostaną odrzucone. Z pewnością jednak stanowią jeden z głosów w dyskusji nad ewentualną zmianą dotychczasowych zasad. Pokazują też, że osoby z niepełnosprawnościami widzą potrzebę reformy aktualnych zasad.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje dodatek dopełniający?

Przypomnijmy, iż dodatek dopełniający wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po marcowej waloryzacji świadczenie to wynosi 2704,71 zł miesięcznie. Dodatek dopełniający otrzymują osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdobne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Ministerstwo rodziny początkowo zapewniało o planach rozszerzenia tego uprawnienia na innych rencistów niezdolnych do samodzielnej egzystencji m.in. tzw. chorobowych. Taki projekt nie został jednak opublikowany.

„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowano założenia projektu ustawy o dodatku dopełniającym dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Podjęcie prac związane jest z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie nierówności w uprawnieniu do dodatku dopełniającego pomiędzy osobami z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, które są rencistami socjalnymi (zgodnie z ustawą o rencie socjalnej), a rencistami z tytułu niezdolności do pracy (zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz ustawami regulującymi sytuację prawną rencistów mundurowych). Trwają również analizy dotyczące rozszerzenia dodatku dopełniającego na inne grupy rencistów” – informowała w lutym Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na jedną z petycji. Z pisma tego wynikało, iż ministerstwo pracuje nad aktualizacją wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych.

Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryteria dochodowe. Wysokość zasiłku stałego zależy od sytuacji dochodowej osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny. Maksymalnie zasiłek wynosi 1229 zł miesięcznie.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Z kolei kwota zasiłku pielęgnacyjnego od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie (215,84 zł). Jest to jedno ze świadczeń rodzinnych, wypłacanych przez gminy w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Na 2027 rok przypadka ustawowa weryfikacja wysokości świadczenia. Rada Ministrów zdecyduje czy podwyższy zasiłek, czy od listopada przyszłego roku pozostawi go na niezmienionym poziomie.

Źródło: Petycja z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia ustawy o dodatku wspierającym do zasiłku pielęgnacyjnego oraz ustawy o zmianie ustawy i pomocy społecznej, w celu wprowadzenia dodatku wspierającego w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, które nie mają prawa do dodatku dopełniającego oraz zapewnienia waloryzacji świadczeń (P11-80/26).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 377)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203).

Powiązane
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?
Reforma świadczenia wspierającego. Co się nie zmieni w ustawie?
Co z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 r.? 5 świadczeń [LISTA]
Co z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 i 2027 r.? 5 świadczeń [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Niepełnosprawność 09-M. Jakie uprawnienia daje orzeczenie w 2026 roku? [LISTA]
11 maja 2026
PZON znowu odebrał punkty. Nikt nie zapytał, jak radzę sobie jako opiekun z agresją syna, jak to jest z tym, że nadal ma pampersa, że ledwo trzyma widelec, a z łyżki zupa mu ucieka, że jest mądry i ogarnia tabliczkę mnożenia, ale podpisać się nie potrafi... Ani o to, za co będziemy żyć w czasie do odwołania się do WZON
11 maja 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Posiadanie obu punktów (7 i 8) jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego.
Dodatek wspierający, czyli 1000 zł do zasiłku pielęgnacyjnego. Skąd taki pomysł?
11 maja 2026

Do Senatu została złożona petycja w sprawie ustanowienia nowego świadczenia i modyfikacji w przyznawaniu zasiłku stałego. Komu miałoby przysługiwać 1000 zł dodatku wspierającego? Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami proponują takie zmiany? Oto szczegóły.
Za szkodę wyrządzoną przez dziecko mogą odpowiadać: rodzice, nauczyciel, opiekunka, samo dziecko. Od czego to zależy?
11 maja 2026

W przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko — na przykład poprzez wybicie szyby piłką, zniszczenie szkolnej ławki czy zarysowanie samochodu podczas jazdy hulajnogą — często pojawia się pytanie o to, kto ponosi konsekwencje takiego zdarzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa z reguły na rodzicach, ale może obciążać też samo dziecko, w zależności od takich czynników jak np. wiek czy stopień dojrzałości.

REKLAMA

Od 6,30 zł do 6,93 zł za paliwo - tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych
11 maja 2026

Minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek 12 maja. Sprawdzamy, ile maksymalnie zapłacimy za tankowanie.
Spór o uproszczone rozwody. Prawniczka: weto prezydenta wydłuży "agonię martwych związków" [WYWIAD]
11 maja 2026

Weto prezydenta wobec przepisów o uproszczonych rozwodach tylko wydłuży „agonię martwych związków” – uważa adwokatka, dr hab. Joanna Dominowska. Państwo nie uratuje małżeństwa przez to, że każe komuś czekać 10 miesięcy na termin rozprawy - oceniła.
Od grudnia 2027 nowe obowiązki, a tylko do połowy 2028 ważne dotychczasowe certyfikaty. Co musisz wiedzieć o CRA?
11 maja 2026

W grudniu 2027 roku wchodzą w życie główne obowiązki wynikające z unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA). Od tego momentu żaden produkt z elementami cyfrowymi – od smartwatcha, przez router, po oprogramowanie – nie będzie mógł być sprzedawany w UE bez spełnienia nowych wymogów cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowe certyfikaty badania typu UE zachowają ważność najdalej do 11 czerwca 2028 r. Firmy, które nie zdążą się dostosować, ryzykują kary sięgające 15 milionów euro.
5 błędów w testamencie, które mogą kosztować singla cały majątek
11 maja 2026

Brak testamentu, źle napisany dokument albo pominięcie partnera mogą sprawić, że majątek trafi do osób, których wcale nie chciałeś uwzględnić. Kodeks cywilny jasno określa zasady dziedziczenia, a błędy formalne często przekreślają wolę spadkodawcy. Oto 5 najczęstszych pułapek, których warto unikać.

REKLAMA

Rok czekania na rozwód. Im dłuższy proces, tym więcej problemów prawnych i finansowych
11 maja 2026

Weto prezydenta wobec przepisów o uproszczonych rozwodach nie uratuje małżeństw, lecz wydłuży „agonię martwych związków” – uważa dr hab. Joanna Dominowska. W rozmowie z PAP adwokatka i profesor SGH opowiedziała o rozwodach, wojnach o dzieci i zmianach społecznych w Polsce. Projekt miał przede wszystkim odciążyć sądy i ograniczyć wielomiesięczne oczekiwanie na zakończenie formalności.
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
10 maja 2026

Czy to koniec z przestawianiem zegarków o drugiej lub trzeciej nad ranem? Okazuje się, że rytuał, który od lat zaburza nasz sen i samopoczucie, może wkrótce przejść do historii. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska szykują decyzję, która może na zawsze zakończyć zmianę czasu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA