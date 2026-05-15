Podczas kontroli stacji benzynowych przez KAS w zakresie cen maksymalnych paliw wykazano nieprawidłowości. W niespełna 500 stacjach spośród blisko 8000 skontrolowanych dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu benzyny lub oleju napędowego.

Nieprawidłowe ceny paliw w kontrolowanych stacjach benzynowych

Minister energii Miłosz Motyka był pytany w programie Polskiego Radia 24 o informacje dotyczące nieprawidłowości w stosowaniu się stacji paliw do cen maksymalnych ustalanych w programie „CPN”. Szef resortu energii poinformował, że z niemal 8 tys. skontrolowanych stacji, w ok. 6 proc. wykryto nieprawidłowości dotyczące maksymalnych cen paliw, określonych w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).

- To jest niespełna 500 stacji spośród blisko 8000 skontrolowanych, czyli to jest około 6 proc. - powiedział Motyka. Jak dodał, kontrolę w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

KAS indywidualnie ocenia każdy wykryty przypadek

Minister energii zauważył, że nie ma informacji o intencjonalnym łamaniu ustawy. - Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu – dodał Motyka. Jak tłumaczył, cena zakupu była ceną maksymalną, czyli tą wymaganą przepisami, a cena na pylonie nie została zaktualizowana. Dodał też, że dochodziło do sytuacji, w której sprzedawca mylnie stosował cenę z poprzedniego dnia. Podsumował, że rząd nie widzi intencjonalnego łamania ustawy o cenach maksymalnych paliw.

Motyka poinformował również, że każdy z przypadków jest indywidualnie oceniany przez KAS, a kary „do tej pory najpewniej nie zostały jeszcze nałożone”. - Zdaniem resortu energii (...) ta ustawa funkcjonuje dobrze, a branża się do tego bardzo dobrze dostosowała - stwierdził minister.

Przyczyny wzrostu cen paliw w Polsce

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

W wyniku tego konfliktu zwiększyły się hurtowe ceny paliw, co przełożyło się na ich koszt na stacjach benzynowych. W Polsce rząd wprowadził program CPN, który zakłada obniżenie stawki VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego. Jest to najniższy poziom dopuszczony przez Unię Europejską. Minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Program CPN został wydłużony do końca maja. W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia, które wydłużają obowiązywanie obniżonych stawek tych podatków dla paliw.