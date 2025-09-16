REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie

Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2025, 10:42
KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG Legal
KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG Legal
Kancelaria prawna
Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie
Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla profesjonalistów IT, w tym dla administratorów systemów i sieci, specjalistów od bezpieczeństwa, inżynierów oraz osób aspirujących do tych ról, aby potwierdzić ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi. Certyfikacja obejmuje także produkty, usługi i procesy ICT, a ich celem jest informowanie konsumentów o poziomie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspieranie polskich firm na rynkach europejskich. Czy i dla kogo uzyskanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa jest obligatoryjne?

Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już obowiązuje

W dniu 28 sierpnia 2025 roku weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2025 roku o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 2025/37 z 15.01.2025).       
Ustawa ta określa organizację krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu. Nowe przepisy pozwalają na wydawanie europejskich i krajowych certyfikatów bezpieczeństwa dla produktów, usług, systemów i procesów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Będzie to potwierdzenie, że dany produkt, usługa lub proces spełnia określone standardy ochrony danych i odporności na cyberataki.

Rozporządzenie 2019/881 ma na celu dokonanie harmonizacji w zakresie wydawania certyfikatów cyberbezpieczeństwa, wprowadzając możliwość tworzenia europejskich programów certyfikacyjnych oraz wspólne procedury uzyskiwania certyfikatu. Dzięki temu certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa będą automatycznie honorowane na terytorium całej Unii Europejskiej. Przesądza o tym art.2 pkt.9 rozporządzenia 2019/881. Uzupełnieniem europejskiego systemu certyfikacji są tzw. krajowe schematy certyfikacji cyberbezpieczeństwa w obszarach nieobjętych europejskimi programami certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie 2019/881 nakłada na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek ustanowienia krajowego organu do spraw certyfikacji cyberbezpieczeństwa, który będzie nadzorował rynek i kontrolował prawidłowość działań w zakresie certyfikacji, ponieważ co warto zauważyć cały system certyfikacji ma w dalszym ciągu być oparty na rynkowych mechanizmach, tj. podmioty prywatne będą mogły wydawać certyfikaty w ramach krajowego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa. W uzasadnieniu Rady Ministrów dla przyjętej ustawy wskazano, że przyjęte zostały rozwiązania oparte na otwarciu rynku i nie została wyznaczona jedna państwowa jednostka oceniająca zgodność, która wydawałaby certyfikaty odwołujące się do poziomu uzasadnienia zaufania „wysoki”. Przyjęcie alternatywnego rozwiązania mogłoby stanowić barierę w rozwoju prywatnych jednostek oceniających zgodność. Zmiana polega więc na swego rodzaju objęciu „parasolem” procesu wydawania certyfikatów oraz stworzeniu mechanizmów jego nadzoru.

Więcej na temat europejskiego i krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa, relacji między certyfikatami europejskimi oraz krajowymi, ram krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa, czy akredytacji, ocenie zgodności oraz roli ministra jako krajowego organu do spraw certyfikacji cyberbezpieczeństwa można przeczytać tutaj: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/7039425,trzeba-bedzie-miec-certyfikat-cyberbezpieczenstwa-zeby-wykazac-cyberodpornosc-nowe-przepisy-od-28-sierpnia-2025-r.html       

Zobacz również:

Czy i dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa są obligatoryjne?

Rozporządzenie 2019/881 przesądza, że certyfikacja cyberbezpieczeństwa jest dobrowolna, o ile prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nie stanowi inaczej (art.56 ust.2). Ustawodawca polski przyjmując ustawę o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa zdecydował się zachować dobrowolny charakter certyfikacji. W uzasadnieniu Rady Ministrów do przyjętej ustawy znajduje się następująca informacja: „certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym i będzie odbywała się na zasadach rynkowych, a klienci będą mogli swobodnie wybierać spośród podmiotów działających na rynku. Ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT, procesu ICT lub usługi zarządzanej w zakresie bezpieczeństwa równocześnie nie będąc do tego zobowiązanym”. W tym samym uzasadnieniu wielokrotnie pada informacja na temat dobrowolności certyfikacji, co istotne dobrowolności dla dwóch kategorii podmiotów: „Należy podkreślić, że podmioty prywatne nie będą w żaden sposób zmuszone do dołączenia do tego systemu. Obowiązki z niego wynikające będą więc dotyczyć tylko tych, którzy dobrowolnie się im poddadzą. Tyczy się to zarówno jednostek oceniających zgodność, jak i podmiotów poddających się procesowi certyfikacji”.   

Na poziomie Unii na ten moment także nie istnieje żadna regulacja wprowadzająca bezpośredni obowiązek certyfikacji, aczkolwiek w rzeczywistości jest to nieco bardziej skomplikowane. Art.21 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 roku (dyrektywa NIS2) wprowadza liczne wymogi w zakresie środków zarządzania ryzkiem w cyberbezpieczeństwie, które państwa członkowskie muszą wymóc na podmiotach tzw. podmiotach kluczowych i ważnych. ust. 5 tego artykułu odsyła do aktów wykonawczych Komisji określających wymogi techniczne w odniesieniu do m.in. dostawców usług DNS, rejestrów nazw TLD, dostawców usług chmurowych i innych podmiotów tam się znajdujących. Zgodnie z art. 24 NIS2, państwa członkowskie mogą wymagać od podmiotów kluczowych i ważnych stosowania konkretnych produktów, procesów, usług ICT, które byłyby certyfikowane zgodnie z europejskimi programami certyfikacji cyberbezpieczeństwa przyjętymi na podstawie art.49 rozporządzenia 2019/881.                                         

Za wdrożenie przepisów dyrektywy NIS1 oraz NIS2 odpowiedzialna jest w szczególności ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Rozdział 3 ustawy poświęcony jest obowiązkom operatorów usług kluczowych, do których należą m.in.: obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa, raportowania incydentów, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa systemu. Analogiczne obowiązki muszą spełnić dostawcy usług cyfrowych, co reguluje rozdział 4 ustawy. Wśród tych obowiązków nie ma obowiązku posiadania europejskiego certyfikatu cyberbezpieczeństwa, choć teoretycznie zgodnie z przepisami NIS2 mógłby taki obowiązek istnieć. Jednocześnie, uzyskanie odpowiedniego certyfikatu cyberbezpieczeństwa przez operatorów usług kluczowych w szczególności, ale również przez dostawców usług cyfrowych może się okazać konieczne lub co najmniej przydatne. Liczne i kosztowne wymogi stawiane przed operatorami usług kluczowych mogłyby zostać zredukowane w momencie uzyskania certyfikatu cyberbezpieczeństwa, np. za sprawą skrócenia obowiązkowego audytu.                                                                         

REKLAMA

Jedyny obecnie przyjęty europejski program certyfikacji cyberbezpieczeństwa jest oparty na normie Common Criteria (ISO/IEC 15408). Wymogi jakie stawia legislacja europejska i polska operatorom usług kluczowych są w dużej mierze oparte właśnie na szeroko stosowanych normach takich jak już wskazana ISO/IEC 15408 czy ISO/EIC 27001 lub ISO/IEC 27002. Oznacza to, że opracowanie infrastruktury należycie bezpiecznej, zgodnie z wymogami najczęściej wykorzystanych norm wymaga bardzo podobnych lub wręcz tożsamych środków potrzebnych do uzyskania europejskiego certyfikatu cyberbezpieczeństwa. Jego otrzymanie z kolei może wiązać się z benefitami w postaci skrócenia procedur takich jak audyty bezpieczeństwa. Podobnie sytuacja ma się z przywołanymi wcześniej wymogami stawianymi na gruncie dyrektywy NIS2 np. DNS[1], opartymi w dużej mierze na stosowanych powszechnie normach ISO/EIC.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Także inne akty prawne UE, nakładają lub umożliwiają nakładanie kolejnych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa na różne sektory gospodarki. Do takich regulacji zaliczyć można Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Rozporządzenie DORA), którego celem jest zwiększenie operacyjnej odporności cyfrowej podmiotów finansowych oraz uregulowanie świadczenia usług ICT na rynku finansowym. W wyniku dającego się zauważyć trendu polegającego na wprowadzaniu kolejnych wymogów raportowania, testów odporności, zarządzania ryzykiem itp. europejskie certyfikaty cyberbezpieczeństwa mogą się okazać bardzo przydatnym sposobem na zrealizowanie wszystkich stawianych wymogów w sposób znaczący łatwiejszy, choć warto zastrzec, że nie ma tutaj żadnego mechanizmu automatycznego spełnienia wymogów w momencie uzyskania certyfikatu.

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa w zamówieniach publicznych

Warto podkreślić, że uzyskanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa nie jest na ten moment obligatoryjne, ale może się okazać w przyszłości konieczne również w obszarze zamówień publicznych. Zamawiający ma bowiem prawo wskazywać w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) wymóg posiadania określonego certyfikatu i choć teoretycznie stawiane wymogi powinny być proporcjonalne, oparte na niedyskryminacji i równym traktowaniu, co oznacza, że równoważny sposób wykazania zgodności w większości przypadków powinien być wystarczający. Uzyskanie certyfikatu może być, wobec tego, przydatne przy uczestniczenia w przetargach zarówno, gdy w SIWZ wskazano konkretny certyfikat cyberbezpieczeństwa lub gdy odwołano się jedynie do norm takich jak ISO/EIC, ponieważ jak wspominano wcześniej certyfikaty cyberbezpieczeństwa tworzone w dużej mierze w oparciu właśnie o te normy, co pozwala na wykazanie równoważnego sposobu wykazania zgodności z wymogami.

Autorzy:
K. Jakub Gładkowski, radca prawny, KIELTYKA GLADKOWSKI KG LEGAL
Ireneusz Łaskawiec, prawnik, KIELTYKA GLADKOWSKI KG LEGAL

*********

[1] Szczegółowe wymogi w tym zakresie wynikają m.in. z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2024/2690 z dnia 17 października 2024 roku ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy (UE) 2022/2555 w odniesieniu do wymogów technicznych i metodycznych dotyczących środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz doprecyzowujące przypadki, w których incydent uznaje się za poważny w odniesieniu do dostawców usług DNS, rejestrów nazw TLD, dostawców usług chmurowych, dostawców usług ośrodka przetwarzania danych, dostawców sieci dostarczania treści, dostawców usług zarządzanych, dostawców usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa, dostawców internetowych platform handlowych, wyszukiwarek internetowych i platform usług sieci społecznościowych oraz dostawców usług zaufania.

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dla kogo certyfikaty cyberbezpieczeństwa? Czy są obowiązkowe? Ustawa o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa już weszła w życie
16 wrz 2025

Certyfikaty cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla profesjonalistów IT, w tym dla administratorów systemów i sieci, specjalistów od bezpieczeństwa, inżynierów oraz osób aspirujących do tych ról, aby potwierdzić ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi. Certyfikacja obejmuje także produkty, usługi i procesy ICT, a ich celem jest informowanie konsumentów o poziomie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspieranie polskich firm na rynkach europejskich. Czy i dla kogo uzyskanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa jest obligatoryjne?
Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków
16 wrz 2025

Od początku 2025 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a po ostatniej rekonstrukcji rządu Ministerstwo Finansów i Gospodarki prowadzi prace nad zmianą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprzednia poważniejsza nowelizacja tego rozporządzenia miała miejsce w roku 2021. Dotychczasowe zmiany tego rozporządzenia każdorazowo i stopniowo wprowadzały nowe ograniczenia dla instalacji kominków, pieców i trzonów kuchennych. W projekcie najnowszych zmian tendencja ta jest utrzymana. I niestety, tak jak przy poprzednich zmianach, wprowadzane ograniczenia nie mają żadnego uzasadnienia technicznego.
Osoby niepełnosprawne i opiekunowie z podwyżką 99 zł. Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. Tylko stopień znaczny. Stopień umiarkowany poszkodowany w zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł
16 wrz 2025

Bo zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r.
WIBOR w umowach kredytu. Czy opinia Rzeczniczki Generalnej TSUE, to sukces konsumentów, czy banków?
15 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała opinię w sprawie C-471/24 z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Opinia ta jest całkowicie korzystna dla kredytobiorców i niekorzystna dla banków – twierdzi Radca Prawny Michał Kanabaja z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

REKLAMA

Najniższa krajowa 2026: 4806 zł brutto. Ile netto na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
16 wrz 2025

Opublikowano już rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. W tym akcie prawnym określono, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Wyjaśniamy.
System kaucyjny 2025: od października mała rewolucja, a sklepy nie są gotowe? Dodatkowe koszty i brak miejsca na składowanie butelek i puszek
15 wrz 2025

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 października, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały zbierać opakowania objęte systemem, z kolei mniejsze punkty sprzedaży mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Zmiany są nowością nie tylko dla przedsiębiorców – badania pokazują, że z systemu kaucyjnego korzystało dotychczas zaledwie 28 proc. Polaków . Pozytywnie oceniły go trzy na cztery osoby z tej grupy, co potwierdza coraz większe przywiązanie konsumentów do kwestii ekologicznych w handlu detalicznym. Choć są one ważne również dla właścicieli sklepów, przepisy w obecnym kształcie rodzą w ich opinii zbyt wiele wyzwań finansowych i organizacyjnych.
Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
15 wrz 2025

Nowa ustawa wprowadzająca umowy najmu senioralnego lokalu to prawdziwa rewolucja dla starszych mieszkańców Polski. Już od 1 stycznia 2026 roku seniorzy mieszkający powyżej trzeciego piętra bez windy będą mogli zamienić swoje mieszkania na lokale dostosowane do ich potrzeb – bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Projekt wprost rozwiązuje problem tzw. „więźniów czwartego piętra” i daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem, poprawiając jakość życia milionów osób starszych w całym kraju.
System kaucyjny od 1 października 2025 r. Nie zgniataj, nie niszcz butelek i puszek, bo nie dostaniesz zwrotu kaucji. Czy trzeba mieć paragon?
15 wrz 2025

W dniu 1 października 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem zobowiązani są do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym i określającego wysokość kaucji. Przy zwrocie do sklepu butelki plastikowej o pojemności do 3 litrów, czy puszki metalowej do 1 litra (jeżeli są oznaczone znakiem systemu kaucyjnego) - otrzymasz 50 groszy za każdą taką butelkę, czy puszkę. Za zwrot każdej butelki szklanej (ze znakiem systemu kaucyjnego) o objętości do 1,5 litra, otrzymasz 1 zł. Nie trzeba mieć paragonu, by dostać zwrot kaucji.

REKLAMA

Ustawowy zakaz zamieszczania w internecie zdjęć dzieci przez rodziców – rząd podjął decyzję po interwencji RPO
16 wrz 2025

W związku z pogłębiającym się problemem tzw. sharentingu, który polega na upowszechnianiu w środowisku cyfrowym, w szczególności w mediach społecznościowych, wizerunku dzieci przez rodziców i inne osoby – na skutek podjętej w tej sprawie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) – Ministerstwo Cyfryzacji zajęło stanowisko w sprawie wprowadzenia w Polsce generalnego, ustawowego zakazu (lub ograniczenia) zamieszczania w internecie zdjęć dzieci.
Sąd: Jak liczyć zachowek od mieszkania [Wyrok w sprawie wydziedziczonego synka i trójki wnuków]
15 wrz 2025

W artykule przedstawiam przykład (za wyrokiem sądu) obliczania zachowku dla rodziny, w której spadkodawca miał trójkę dzieci i trójkę wnuków. Córka przejęła mieszkanie po ojcu na podstawie testamentu, pozostałe dzieci (i wnuki) nie otrzymali nic. Wnuki (3 osoby) dziedziczą dlatego, że ich ojciec (syn zmarłego spadkobiercy) także zmarł. Jak sąd obliczył zachowek? Przedstawiam to krok po kroku.

REKLAMA