Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 23 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych we wtorek?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek 23 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na wtorek. Dzisiaj ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

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5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr; 6,69 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,19 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,19 zł za 1 litr; 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

W porównaniu do poniedziałku we wtorek zdrożały benzyny, ale staniał olej napędowy. Maksymalne ceny detaliczne obu rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, są wyższe odpowiednio o 4 gr i 8 gr na litrze.

Symbolicznie staniał natomiast olej napędowy. Diesel można nabyć na stacjach benzynowych w cenie niższej o 1 gr na litrze.

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Kończy się rządowy program Ceny Paliw Niżej

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii Miłosza Motykę z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT. Motyka zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

Podstawa prawna