Minister energii Miłosz Motyka podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 24 czerwca. Ile w środę zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w środę 24 czerwca

Dzisiaj ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

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5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr; 6,68 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr; 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

Dzisiaj ceny paliw nieco się zmieniły. W porównaniu do cen obowiązujących wczoraj, maksymalne ceny detaliczne obu rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, spadły o 1 grosz za litr.

A co z ceną oleju napędowego? Diesel można nabyć na stacjach benzynowych w cenie takiej samej jak we wtorek.

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Koniec rządowego programu CPN

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej zostały czasowo obniżone VAT i akcyza na paliwa. W ten sposób ograniczono wzrost cen paliw na stacjach benzynowych, łagodząc skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran.

Ze względu na ogromne koszty programu CPN i możliwą normalizację sytuacji w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormuz, rząd zadeklarował wycofanie się z tego programu. Nie zostały przedłużone obniżki akcyzy na paliwa, ale nadal obowiązują niższe stawki VAT. Do 30 czerwca minister energii będzie ustalał ceny maksymalne niektórych paliw uwzględniając obniżony VAT. Minister Miłosz Motyka uspokaja, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób – zapewnia, że różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

Podstawa prawna