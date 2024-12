Co z tym zrobi ZUS? Premier opublikuje słynny wyrok TK? Wtedy dla emerytów 1000 zł podwyżki i wyrównania kilkadziesiąt dziesiątki tysięcy złotych?

Wielkie wydarzenie dzisiaj dla być może 200 000 emerytów (liczba szacunkowa). Premier D. Tusk zapowiedział publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Będą opatrywane adnotacją o ich wadliwości (wadliwość składu sędziowskiego). Ale będą. Wśród tych wyroków powinien znaleźć się słynny wyrok z 4 czerwca 2024 r., który jest podstawą do przeliczeń od 150 000 do 200 000 emerytów. To są realne szanse dla tych osób na podwyżkę emerytur bieżących oraz otrzymanie godziwych kwot z tytułu wyrównania. Niektórzy powyżej 60 000 zł.

Sprawa rozpatrzona przez TK jest prosta ( Sygn. akt SK 140/20 ) . Do 2013 r. przejście na wcześniejszą emeryturę nie powodowało pomniejszenia emerytury powszechnej (60 i 65 lat). Od 1 stycznia 2013 r. już tak - ZUS obniżał kapitał emerytalnego o korzyści wypłacono w okresie korzystania z emerytury wcześniejszej. To często poważne kwoty - nawet 150 000 zł - 200 000 zł (chodzi o kapitał emerytalny). TK uznał, że jest to niezgodne z Konstytucją RP: Link do uzasadnienia.

REKLAMA

Po wyroku TK, ZUS odmówił jego wykonania z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz będzie ta publikacja. Z adnotacją "wyrok wadliwy". Wszyscy musimy poczekać, czy ZUS wykona, czy nie wyrok TK z taką adnotacją. I przeliczy emerytury dla 200 000 osób, często w wieku 70-80 lat.

Premier publikuje słynny wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. - depesza PAP

REKLAMA

Premier Donald Tusk ogłosił w środę, że rząd przyjął uchwałę, która zakłada, że publikacje werdyktów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, uznanych za wadliwe ze względu na skład sędziowski, będą opatrzone odpowiednim przypisem.

Premier D. Tusk wyjaśnił, że uchwała dotyczy "kwestii werdyktów" tych instytucji. "Dużo czasu poświęciliśmy na dokładną analizę, co zrobić z werdyktami SN, zwłaszcza gdy orzekają tam osoby, które według polskiego prawa i konstytucji nie powinny tam zasiadać" - powiedział premier na konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli.

Podkreślił, że zawsze, gdy werdykty są wadliwe - zgodnie z uchwałą Sejmu w przypadku Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z uchwałą rządu w przypadku Sądu Najwyższego - będą one opatrzone przypisem. "Chcemy, aby każdy, kto będzie czytał te publikacje, wiedział, że te sytuacje, instytucje lub werdykty są wadliwe z punktu widzenia państwa polskiego" - dodał premier.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WAŻNE! ZUS powinien po otrzymaniu wniosku emeryta wznowić postępowanie i na nowo przeliczyć emeryturę. Nie wiemy jednak, czy ZUS arbitralnie nie stwierdzi: "Ten wyrok jest wadliwy". Nie wiąże ZUS:.

Powinno być tak:

Krok 1) Publikacja wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw

Krok 2) Emeryci składają wnioski w ciągu miesiąca

Krok 3) ZUS przelicza emerytury i wypłaca wyrównania.

Jeszcze lepiej, gdyby była specustawa - wtedy ZUS załatwiłby sprawę tych 150 000 - 200 000 ludzi z urzędu.

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł

Należy składać wnioski do ZUS. Od daty publikacji w Dzienniku Ustaw

Na podstawie poniższego przepisu z kodeksu postępowania administracyjnego można składać wnioski (już wkrótce?) do ZUS o wznowienie postępowań o przeliczenie emerytur, wypłatę wyrównania i podwyżki miesięcznych emerytur.

UWAGA! Będzie na to tylko miesiąc czasu od dnia publikacji.

Ważne Art. 145a kodeks postępowania administracyjnego § 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału

Do tej pory ZUS odmawiał wdrożenia wyroku TK z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz już będzie miał tą publikację. Redakcja Infor.pl otrzymała taką odpowiedź w tej sprawie (format Word):

Poniżej istotne fragmenty pisma ZUS:

REKLAMA

Z uwagi na to, że ww. wyrok TK nie został dotychczas ogłoszony w Dzienniku Ustaw, brak jest podstaw do wznowienia postępowania w sprawie emerytury obliczonej z zastosowaniem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, zakończonego decyzją ostateczną. W związku z powyższym, w razie złożenia skargi o wznowienie tego postępowania, organ rentowy wyda decyzję o odmowie wznowienia postępowania, z uwagi na brak podstawy prawnej wznowienia[1]. Od tej decyzji świadczeniobiorcy przysługuje odwołanie do sądu powszechnego[2].

Jednocześnie wyjaśniam, że każde pismo świadczeniobiorcy, z którego przynajmniej w sposób pośredni będzie wynikać, iż dotyczy ono żądania ponownego ustalenia wysokości emerytury

z zastosowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., bez względu na sposób nazewnictwa tego pisma, tj. „skarga”, „wniosek”, „podanie”, zostanie przez organ rentowy zakwalifikowane jako skarga o wznowienie postępowania w trybie art. 145a k.p.a.

[1] art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm.), dalej jako ustawa systemowa [2] art. 83 ust. 2 ustawy systemowej

Jak sprawdzić, czy emeryt podlega wyrokowi TK? Kto ma szansę na przeliczenie emerytury i wyrównanie? [Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]