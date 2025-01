Zasiłek pielęgnacyjny [215,84 zł] a dodatek pielęgnacyjny [330,07 zł]. Czy można pobierać oba świadczenia? Zarówno zasiłek pielęgnacyjny jak i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami pieniężnymi, które przysługują m.in. osobom, które ukończyły 75 lat. Czym się różnią? Komu przysługują? Ile wynoszą?

Zasiłek pielęgnacyjny [215,84 zł]

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych, którego wysokość podlega co trzy lata weryfikacji. Obecnie, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jak już wcześniej zostało wspomniane, zasiłek ten przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat. Zasiłek ten przysługuje także niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. By ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wniosek najlepiej złożyć w terminie maksymalnie trzech miesięcy od dnia, w którym wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W takich przypadkach prawo do zasiłku będzie ustalone od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie skutkowało ustaleniem prawa do świadczenia od daty złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W takim przypadku, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest do momentu, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

REKLAMA

Osoby uprawnione do emerytur lub rent, w przypadku gdy zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub ukończyły 75 lat, mogą wystąpić z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł. Dodatek ten przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Przysługuje także osobom, które ukończyły 75 lat. Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS muszą w orzeczeniu stwierdzić, że osoba ubiegająca się o dodatek jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W przypadku osób powyżej 75 roku życia, nie trzeba składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego zostanie przyznane z urzędu, a dodatek będzie wypłacany wraz z emeryturą. By ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9). Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

Nie należy pobierać równolegle zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. W przypadku, gdy dana osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. W przypadku, gdy danej osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny, za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. Jak wskazano w ustawie o świadczeniach rodzinnych, przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa powyżej, uznawane jest za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Ważne W przypadku, gdy dana osoba jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, a ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny, należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny.