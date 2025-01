Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Komu przysługuje? Czy przysługuje cudzoziemcom? Czy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie 1 marca 2025 r.? Kiedy najlepiej złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

rozwiń >

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2024.0.323 t.j.) wymieniono rodzaje świadczeń rodzinnych, w tym także świadczenia opiekuńcze. Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest zasiłek rodzinny. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny: dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

seniorom powyżej 75 roku życia,

niepełnosprawnym dzieciom,

osobom niepełnosprawnym, które mają powyżej 16 r.ż., w przypadku gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom niepełnosprawnym, mającym powyżej 16 lat, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.

O zasiłek pielęgnacyjny mogą wystąpić zarówno obywatele polski, jak i cudzoziemcy. Cudzoziemcy muszą jednak spełniać dodatkowe kryteria. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje cudzoziemcom:

REKLAMA

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ust. 1 lub art. 139o przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n zawiadomienie o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ten zasiłek zamieszkuje na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny: kto go nie otrzyma?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom umieszczonym w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwać seniorom oraz osobom niepełnosprawnym, które mają powyżej 16 r.ż., w przypadku gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy ich członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma także osoba, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny: wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, tak jak inne świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego) podlega weryfikacji. Zasiłek pielęgnacyjny nie podlega waloryzacji, co oznacza, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 1 marca 2025 r. nie ulegnie podwyższeniu. Weryfikacja świadczeń rodzinnych odbywa się co trzy lata. Ostatnia weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych miała miejsce w 2024 r. Niestety, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, po przeprowadzonej weryfikacji, nie uległa podwyższeniu. Oznacza to, że zasiłek pielęgnacyjny utrzymuje się na tym samym poziomie, na którym był wcześniej. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w dalszym ciągu wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Jeżeli nic się nie zmieni, kolejna weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego odbędzie się w 2027 r.

Zasiłek pielęgnacyjny: wniosek

REKLAMA

By ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku ustalane jest od miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny ma obowiązek niezwłocznie powiadomić gminny organ właściwy odpowiedzialny za wypłatę zasiłku o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Także o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego o zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zasiłek pielęgnacyjny: na ile jest przyznawany?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony. Jest jednak wyjątek. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest ustalone na czas do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Ważne! Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tym samym co dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom powyżej 75 roku życia oraz osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W przypadku seniorów, dodatek ten przyznawany jest z urzędu i wypłacany wraz z emeryturą. W przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przyznawany jest na wiosek. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.