W rządzie projekt: 5 lat pracy da 2 dni urlopu, 10 lat pracy 4 dni, 15 lat pracy 6 dni, 20 lat pracy 8 dni, 25 lat pracy 10 dni. Przywilej dla opiekunek

Rok temu (4 kwietnia 2024 r.) Ministerstwo Rodziny na konferencji prasowej zapowiedziało wprowadzenie nowego typu urlopu. To była rewolucja. Za każde 5 lat pracy pracownik miał otrzymywać dodatkowe 2 dni urlopu. Za 25 lat pracy przysługiwało więc aż 10 dni dodatkowego, płatnego urlopu wypoczynkowego. To bardzo hojny przywilej pracowniczy. Nie dziwi więc, że prawo do tego urlopu mają tylko przebywanie pracownicy. W tym wypadku opiekunki opiekunowie dzieci do lat 3 pracujący w żłobkach. Po roku (także 4 kwietnia tym razem 2025 r.) okazuje się, że urlop ten ma szansę na wejście w życie - trwają konsultacje społeczne odpowiedniego projektu nowelizacji przepisów.

Pojawiająca się data 4 kwietnia ma popularyzować ideę obchodzenia tego dnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka (4 kwietnia 2024 r. konferencja prasowa o planach nowego typu urlopu i 4 kwietnia 2025 r. sprawozdanie z zaawansowania prac nad projektem ustawy). REKLAMA 5 lat pracy 2 dni urlopu. 10 lat pracy 4 dni. 15 lat pracy 6 dni. 20 lat pracy 8 dni, 25 lat pracy 25 dni Dodatkowy urlop wypoczynkowy ma formułę „2 dni za 5 lat pracy” sumujemy te lat: 5 lat pracy – 2 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

10 lat pracy – 4 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

15 lat pracy – 6 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

20 lat pracy – 8 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego

25 lat pracy – 10 dni dodatkowego w pełni płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni). UWAGA! To nie jest urlop dla każdego. To przywilej zawodowy dla opiekunów i opiekunek w żłobkach Oczywiście pojawia się pytanie: "Czy jest realne, aby taki przywilej stał się powszechny i miał go każdy pracownik?". Wdrożenie tego wymagałoby nowelizacji Kodeksu pracy. I pojawia się obawa. Czy tego typu urlopy będą prowadziły do braku zainteresowania ze strony pracodawców osób z takim przywilejem - zamiast 26 dni urlopu pracownika ma 36 dni rocznie.

Co zmieni nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Co poza nowego typu urlopem znajdziemy w tej nowelizacji? Projekt opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza także: nadanie opiekunkom i opiekunom ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, cyfrową legitymację czy dodatkowy dzień wolny w roku na podnoszenie kwalifikacji (ten dzień jest niezależny do dodatkowego urlopu do 26 dni urlopu wypoczynkowego).