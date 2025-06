MOPS: Kłopoty z zasiłkiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Przykład

Opiekun - opieka nad matką (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny). Świadczenie pielęgnacyjne od 1 lutego 2021 r. Świadczenie wspierające od 6 stycznia 2024 r. spowodowało, że świadczenie pielęgnacyjne za okres od 6 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. opiekun musi zwrócić. Powoduje to utratę zasiłku dla bezrobotnych za świadczenie nienależnie pobrane. Skarżący zwrócił nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne za ten okres. Na poczet okresu uprawniającego do zasiłku podlegać zatem może okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 6 lutego 2023 r. (pierwszy dzień badanego okresu) do dnia 5 stycznia 2024 r. (ostatni dzień należnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego), co łącznie stanowi 334 dni. Jest to okres krótszy niż wymagane ustawą 365 dni, od których zależy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek? Nie ma prawa do zasiłku pomimo, że opiekun pobierał świadczenie pielęgnacyjne od 2021 r. (przez 3 lata, a nie rok wymagany przez prawo).