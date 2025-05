WZON: Osoba niepełnosprawna z trzema orzeczeniami. Stopień znaczny. I tak bez świadczenia wspierającego

Bez świadczenia wspierającego z ZUS choć osoba niepełnosprawna ma aż trzy orzeczenia: 1) orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny) 2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i 3) orzeczenie o niezdolności do pracy. Ma też 9 poważnych chorób, uszczerbków i deficytów. I na koniec otrzymuje .... 40 punktów w WZON (poziom potrzeby wsparcia). I pisze do nas list z frazą "Możemy razem się pośmiać".

Do redakcji Infor.pl stale przychodzą emaile osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby niepełnosprawne otrzymują 40-50 punktów w teście niesamodzielności jakim jest określenie poziomu potrzeby wsparcia w WZON. W efekcie nie otrzymują świadczenia wspierającego z ZUS.

Świadczenie wspierające w 2025 r.

Świadczenie wspierające w 2025 r. to maksymalnie 4134 zł, a minimalnie 752 zł. Osoby niepełnosprawne z 40 punktami w ogóle nie "łapią się" na to świadczenie. Wydawałoby się, że dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nic bardziej mylnego. Świadczenia wspierającego nie otrzymują osoby, które jednocześnie mają przyznane:

1) orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny)

2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

3) orzeczenie o niezdolności do pracy.

Osoba niepełnosprawna śmieje się (płacząc) z 40 punktów od WZON i bez świadczenia wspierającego. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1500 zł emerytury i 850 zł dodatków. 12 000 długów za rehabilitację i inne

Poniżej list od czytelnika, który uważa, że został pokrzywdzony przez nowy system:

Moje doświadczenie z powyższym świadczeniem. Stopień znaczny na stałe. Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (także z ZUS). Choroba niedokrwienna serca, choroba trzech naczyń, 12 stentów w klatce. Torbiel Tarlova, kręgosłup w trzech miejscach złamania kompensacyjne i ucisk na rdzeń. Hiperglikemia i cukrzyca typu 2. Niedowład kończyn dolnych. MDS czyli rak szpiku. W moim wieku brak możliwości wyleczenia. Brak możliwości operacji kręgosłupa z powodu MDS i chorób serca. Mieszkam sam. Od 7 lat na opoi…idach. Co dzień w metalowym gorsecie. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1500 emerytury i razem 850 zł dodatków. Nic poza. 12 000 długów za rehabilitację i inne. I teraz wielką pomoc WZON: raczyli dać 40 punktów. Możemy razem się pośmiać.

Dlaczego WZON dają tak małą liczbę punktów osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Przyczyną jest to, że o świadczeniu wspierającym nie decyduje stopień uszczerbku w zdrowiu, okaleczenie ciała tylko proste testy sprawnościowe - przejście po pokoju, możliwość umycia się, zaparzenia herbaty. Znany jest redakcji przypadek uznania za w pełni samodzielną osobę niewidomą bo umiała w swoim mieszkaniu (zna je na pamięć) otworzyć zamknięte drzwi!

Test samodzielności według rozporządzenia stosowanego przez WZON

Jest to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Link do rozporządzenia. Test sprawności składa się z 32 czynności (na tej podstawie komisja wyprowadza niekorzystne wnioski dla osób niepełnosprawnych:

Przy ocenie, zdolności osoby niepełnosprawnej (znaczny, lekki albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) bierze się pod uwagę np.: sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi. Osoba niepełnosprawna ze sparaliżowanymi nogami (przerwanie rdzenia kręgowego) wykona tą czynność jak i szereg innych. W efekcie otrzyma około 40-50 punktów, co wyklucza możliwość otrzymania najniższego świadczenia wspierającego w kwocie 752 zł.

Nasz czytelnik w kolejnym liście próbował opowiedzieć jak wyglądał test sprawności w jego przypadku (komisja WZON)

Przykład Przykład: czy możesz się sam przewrócić na drugi bok? Zatem albo uduszę się z bólu albo wezmę tyle op...dów że widzę smoka wawelskiego i cały następny dzień śpię. Jaka jest odpowiedź zgodna z prawdą ? - tak czy nie? Ponadto osoby z owych komisji nie mają skrajnie żadnego pojęcia o konsekwencjach chorób. Nie chodziło mi o to że duża ilość chorób świadczy o konieczności otrzymania świadczenia. Nie. Choroby mają swoje konsekwencje czego owe komisję kompletnie nie rozumieją. Przykład: torbiel Tarlova , wiązka nerwów z rdzenia wychodzi na zewnątrz tworząc torbiel. Zależnie jak się ruszymy i co wewnątrz dotknie owej torbieli, nadchodzi ból i inny rodzaj czynności jest niemożliwy. Jaka odpowiedź jest prawdziwa ? Możesz podnieść rękę czy nie? Otóż przez tydzień NIE a następnie dwa dni TAK. Ale mamy tylko (na komisji i w formularzu) wersję TAK lub NIE. Panienka z komisji pyta: może Pan spać na boku? A ja jestem ubrany w aluminiową zbroję do pasa. Gdyby nagrać film z przebiegu tej imprezy, pierwsze miejsce na Netflix gwarantowane.

A w kolejnym liście opisał ponowne starania o świadczenie i stanięcie przed kolejną komisją:

Przykład Czekam na termin nowy z powodu znacznego pogorszenia stanu zdrowia. (....) Na pierwszej komisji napisałem w kwestionariuszu PRAWDĘ, i tak się skończyło jak pisałem. Jeszcze jeden przykład: MDS, bywa że w ciągu 72 godzin hemoglobina spada do 5 i żelazo do zera. Dość oczywiste bez pytań co wówczas mogę: mianowicie NIC. Ratunek: natychmiastowe przetoczenie koncentratu krwi lub roztwór Monoveru (ponad 500zł zastrzyk i żadnej refundacji).I tych wszystkich spraw owe komisję nie rozumieją. Moim opiekunem jest mgr fizjoterapii oraz osteopata i dr hematolog. (...) Jeszcze jakiś rok i światło zgaśnie.

Inne obszary samodzielności osoby niepełnosprawnej (przykłady - w rozporządzeniu o teście niesamodzielności dla osób niepełnosprawnych jest ich 32):

Korzystanie z toalety - polegające na zdolności do rozpoznania potrzeb dotyczących oddania moczu i wydalania stolca, w tym udania się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowania ubraniem przed i po oddaniu moczu lub wydalaniu stolca;

Ubieranie się - polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętności dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwego dobór ubrania, zapinania guzików i wiązania butów;

jedzenie i picie - polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowania jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwierania butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia.

ZUS o świadczeniu wspierającym w 2025 r.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wspierające (więcej pod linkiem ):

Świadczenie wspierające otrzymasz, jeśli:

1) masz skończone 18 lat,

2) jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,

3) mieszkasz w Polsce,

3) masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,

osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r