Kolejny dodatek do renty. Debata w Sejmie i prawdopodobnie dezyderat do MRPiPS i MF

25 czerwca 2025 (środa) Komisja do Spraw Petycji (PET) rozpatrzy petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie osób niesamodzielnych uprawnionych do otrzymania dodatku dopełniającego z innych tytułów niż renta socjalna (BKSP-155-X-380/25). Dodatek ten obiecano rencistom (z tytułu niezdolności do pracy). Dla renty socjalnej wynosi obecnie 2610,72 zł. Rozszerzenie dodatku na osoby niepełnosprawne z rentą chorobową, to koszt dla budżetu. Dlatego prawdopodobne jest, że komisja skieruje dezyderat do Ministrów: 1) Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i 2) Finansów w tej sprawie. Los dodatku jest zależny po prostu od znalezienia na niego środków w budżecie.

25 czerwca komisja zajmie się petycją o przyznanie dodatku dopełniającego osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji. Chodzi o tych, którzy otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy lub przeszli z niej na emeryturę, a ich stan zdrowia nadal uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie.

Treść petycji poniżej (w pliku PDF do ściągnięcia):

petycja petycja

Analiza i ocena petycji poniżej (w pliku PDF do ściągnięcia):

petycja dodatek do renty opinia petycja dodatek do renty opinia

W Sejmie debata o drugim dodatku dla rencistów. Na razie 2610,72 zł brutto miesięcznie tylko dla renty socjalnej

Wszyscy wiemy, że taki dodatek mają renciści socjalni (muszą mieć dodatkowo orzeczenie o całkowitej niesamodzielności). W dodatku są pozbawieni renciści z tytułu niezdolności do pracy. Podstawowa różnica między tymi 2 kategoriami rencistów polega na tym, że:

1) zasadniczo rentę socjalną można nabyć tylko młodości – niepełnosprawność nabyta na przykład w wieku 40 lat wyklucza możliwość uzyskania statusu rencisty socjalnego;

2) przy rencie socjalnej nie jest wymagany staż pracy - inna sytuacja jest przy rencie chorobowe.

Osoba niepełnosprawna tak samo ciężko doświadczona, ale w dojrzałym wieku jest pozbawiana świadczeń W porównaniu do osoby niepełnosprawnej od urodzenia (albo lat nastoletnich)

Głównym problemem przed wprowadzeniem obiecane go przez rząd drugiego dodatku dla rencistów jest po prostu brak pieniędzy. W każdej odpowiedzi rządu na pytanie “kiedy będzie drugi dodatek “pada ze strony Ministerstwa Rodziny zdanie: to zależy od Ministra Finansów. Osoby niepełnosprawne o tym wiedzą, ale mówią:

obiecano nam to; uprzywilejowanie dodatkiem rencistów socjalnych jest niezgodne z konstytucją.

Osoby niepełnosprawne stale podnoszą zarzut niekonstytucyjności tego zróżnicowania.

Zdaniem rencistów przepisy, które przewidują dodatek dopełniający tylko dla z renty socjalnej, naruszają zasadę równości zapisaną w Konstytucji RP.

Przykład Przykład Osoba A jest niepełnosprawna od urodzenia (ma dodatek dopełniający). Osoba B jest niepełnosprawna od trzydziestego piątego roku życia (nie ma dodatku dopełniającego).

Wnioski! Osoby niepełnosprawne (z często identyczną dysfunkcją organizmu) – całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji – nie są traktowane tak samo. Decyduje pozamedyczne kryterium daty nabycia niepełnosprawności.

Dlaczego o dodatku dopełniającym nie decyduje stan zdrowia, a data nabycia niepełnosprawności – tego osoby niepełnosprawne nie potrafią zrozumieć od 1,5 roku, kiedy pojawił się problem dodatku tylko dla renty socjalne?

Osoby różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń są znaczne, a potrzeby tych osób nie różnią się – wszyscy wymagają stałej opieki, rehabilitacji i wsparcia przez całą dobę. Dlatego osoby niepełnosprawne chcą, by każdemu, kto spełnia kryteria całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, przysługiwał dodatek dopełniający w wysokości 2610,72 zł – niezależnie od tego, czy pobiera rentę socjalną, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy emeryturę po takiej rencie.