Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » To smutne dla osób niepełnosprawnych. Tabelka obniża świadczenia? Tabelki nie przewiduje ustawa

To smutne dla osób niepełnosprawnych. Tabelka obniża świadczenia? Tabelki nie przewiduje ustawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 listopada 2025, 17:26
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 06:31]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Świadczenie wspierające obniżone czterema tabelami. Zamiast 4134 zł 1128 zł. Najczęściej 0 zł
Shutterstock

W artykule publikujemy 4 tabele przy pomocy, których - zdaniem osób niepełnosprawnych, które skontaktowały się z redakcją Infor.pl - od grudnia 2024 r. obniżane są punkty poziomu potrzeby wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to obniżenie wysokości świadczenia wspierającego np. z kwoty 4134 zł miesięcznie do 1128 zł albo 752 zł miesięcznie. Tabele były wykorzystane w Ministerstwie Rodziny do szkolenia osób orzekających w WZON o tych punktach. I to mamy potwierdzone. Natomiast nie mamy dowodu na to, że tabele są rodzajem nakazu, aby osoby orzekające w WZON obniżyły (limitowały) punkty osobom niepełnosprawnych (w efekcie jest poniżej 70 punktów i nie ma świadczenia wspierającego albo jest np. 76 punkty i jest niskie świadczenie wspierające). Takim dowodem byłoby ujawnienie przez Ministerstwo Rodziny wytycznych przekazanych do WZON w grudniu 2024 r. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo milczy w tej sprawie (redakcja Infor.pl złożyła wniosek o ujawnienie Wytycznych dla WZON z grudnia 2024 r.).

Do czasu publikacji Wytycznych z grudnia 2024 r. jest tylko hipotezą, że WZON obniżają punkty zgodnie z poniższą tabelą. Należy ją odczytywać w ten sposób: "Niewidoma osoba niepełnosprawna w 24 kategoriach w teście sprawności nie może otrzymać więcej punktów niż przypisanych kwalifikacji "WC - wsparcie częściowe". Według osób niepełnosprawnych odbywa się to tak:

Przykład

Niewidoma osoba niepełnosprawna ma ograniczenia w samodzielności, które powinny być opisane przy pomocy wysokich kwalifikatorów "WP – wsparcie pełne " albo "WS – wsparcie szczególne". Jednak orzecznik używa niższych "WC - wsparcie częściowe" (jest w poniższej tabeli użyty aż 24 razy na 32 czynności). Kieruje się ograniczeniem

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

poziom potrzeby wsparcia - osoby niewidome

gov.pl

Problem (ewentualny) dotyczy 4 grup osób niepełnosprawnych.

Materiały szkoleniowe Ministerstwa Rodziny z tabelami - tylko przykład orzeczeń czy nakaz?

Ministerstwo Rodziny potwierdziło w poniższym piśmie, że tabela przekazana nam przez osoby niepełnosprawne naprawdę ma charakter urzędowy (tabela dotycząca osób niepełnosprawnych znajduje się str. 3 i kolejnych poniższego PDFa):

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

szkolenie - poziom potrzeby wsparcia

Cztery grupy osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym?

Są cztery grupy osób, którym (według opinii osób niepełnosprawnych, które kontaktują się z redakcją infor.pl) we WZON zaniża się od grudnia 2024 r. punkty potrzebne przy świadczeniu wspierającym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) niewidomi - wskazują nam, że tabele pozwalają na uzyskanie 76 punktów, co odpowiada 1128 zł świadczenia wspierającego. Niemożliwe jest uzyskanie przez niewidomego 4134 zł tego świadczenia (wysokość najwyższa). Chyba, że ma niepełnosprawność sprzężoną (inny niż brak wzroku rodzaj poważnej niepełnosprawności);

2) osoby niepełnosprawne w wieku 75+;

3) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - znany jest redakcji przypadek osoby sparaliżowanej od pasa w dół, ale mającej sprawnej ręce, która otrzymała w WZON. około 41 punkty. I sposób wyliczenia tej wartości odpowiada tabeli ze szkoleń dla pracowników WZON;

4) OSOBY NIESŁYSZĄCE.

Poniżej tabela ograniczająca wysokość świadczenia wspierającego dla osoby w wieku 75+?

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

Poniżej tabela ograniczająca wysokość świadczenia wspierającego dla osoby niepełnosprawnej na wózku?

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

Tabela OSOBA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - gov.pl

gov.pl

Poniżej tabela ograniczająca wysokość świadczenia wspierającego dla osoby niesłyszącej?

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

poziom potrzeby wsparcia WZON. Tabela dla OSOBA NIESŁYSZĄCA

gov.pl

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 r.

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie.

90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie;

85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie;

80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie;

75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie;

70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Osoby niewidome twierdzą, że nie są w stanie spełnić ww. wymogów nawet, gdy wypełniają wymogi ustawy i rozporządzeń, gdyż specjaliści WZON stosują obniżenie punktacji zgodnie z przedstawionymi w artykule tabelami.

Przykład przeliczenia punktów poziomu potrzeby wsparcia w świadczeniu wspierającym

Poniżej przeliczenie punktacji w poziomie potrzeby wsparcia dla niewidomej osoby niepełnosprawnej.

punkty w świadczeniu wspierającym dla osoby niepełnosprawnej

punkty w świadczeniu wspierającym

Media

