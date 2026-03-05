REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]

Nawet 2759 zł z PFRON. Od marca wyższe dofinansowania [KRYTERIA]

05 marca 2026, 16:13
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?
Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?
Co kwartał zmieniają się kwoty maksymalnych dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. To, jaką dopłatę można otrzymać, zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Oto szczegóły!

Dlaczego turnus rehabilitacyjny jest tak ważny dla osób z niepełnosprawnościami?

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z głównych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Turnusy organizuje się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Przepisy nakładają na organizatorów szereg obowiązków m.in. zapewnienie bezpiecznych warunków osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki takiej formie aktywności można rozwijać zainteresowania oraz umiejętności społeczne. Turnusy trwają 14 dni lub dłużej. Organizuje się je dla grup liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Komu PFRON dofinansuje turnus?

Ważnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów jest możliwość dofinansowania takiego pobytu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ważne

Wnioski do dofinansowania przyjmują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane, to wpłynie na rachunek bankowy organizatora.

Kryteria dochodowe z PFRON od marca 2026 r.

Kluczowym kryterium jest tu dochód. PCPR weźmie tu pod uwagę przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przykład

Pani Regina składa wniosek o dofinansowanie w marcu 2026 r. W tej sytuacji przeciętny dochód będzie obliczony na podstawie IV kwartału 2025 r. (październik, listopad, grudzień). Najpierw dochody wszystkich członków rodziny zostaną zsumowane, a później podzielone przez trzy miesiące i liczbę osób w gospodarstwie domowym.

W przypadku osoby samotnej tak obliczony przeciętny dochód nie może przekroczyć kwoty 65 % przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 marca 2026 r. jest to 5 978,56 zł. Dla osoby w rodzinie aktualne kryterium dochodowe wynosi 4 598,89 zł (50 % przeciętnego wynagrodzenia).

Ważne

Przekroczenie limitów nie oznacza, iż osoba z niepełnosprawnością od razu zostanie bez dofinansowania. W takiej sytuacji dofinansowanie zostanie odpowiednio zmniejszone zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę. Ponadto, w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej można przyznać dofinansowanie bez pomniejszania kwoty nawet, gdy dochód został przekroczony.

Kwoty dofinansowań z PFRON od marca 2026 r.

O jakie dopłaty można się ubiegać? Od marca wzrosły kwoty dofinansowań wzrosły w związku z podwyżką przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie (do końca maja 2026 r.) wynoszą:

• 2 759 zł – dla dziecka z orzeczeniami o niepełnosprawności, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

• 2 483 zł – dla osoby osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

• 2 299 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie może zostać podwyższone.

Ponadto, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które obecnie wynosi 1 839 zł.

Dofinansowanie dla osób zatrudnionych w zakładach pracy chronione (bez względu na stopień niepełnosprawności) wynosi 1 839.

Pamiętajmy, iż kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234)

Lekki stopień niepełnosprawności. Jakie prawa i ulgi przysługują w 2026 roku?
Lekki stopień niepełnosprawności. Jakie prawa i ulgi przysługują w 2026 roku?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. Ulgi, pieniądze i przywileje [LISTA]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 r. Ulgi, pieniądze i przywileje [LISTA]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 roku? [LISTA]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 roku? [LISTA]
