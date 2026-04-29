REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Orzeczenie bez komisji. Kiedy jest możliwe w 2026 roku?

Orzeczenie bez komisji. Kiedy jest możliwe w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 18:53
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy można wydać orzeczenie bez badania?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa wyjątkowo

W postępowaniach o uzyskanie stopnia niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego) zasadą jest wydawanie orzeczeń po przeprowadzeniu badania osoby z niepełnosprawnością.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Istnieje jednak możliwość wydania orzeczenia bez osobistego uczestnictwa w posiedzeniu komisji z niepełnosprawnością. Tak jest w sytuacji, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, a osoba z niepełnosprawnością nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

W praktyce zatem, jeśli osoba niepełnosprawna nie może uczestniczyć w badaniu, powinna dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia zaświadczenie lekarskie.

Warto pamiętać, iż w przypadku takiej długotrwałej choroby komisja ma również możliwość przeprowadzenia badania osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej pobytu.

Orzeczenie bez badania - jak jest w ZUS?

Podobne regulacje obowiązują również w postępowaniu przed lekarzem orzecznikiem i komisjami lekarskimi ZUS-u. Orzeczenie np. o niezdolności do pracy wydaje się na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz bezpośredniego badania stanu zdrowia.

REKLAMA

Jeżeli jednak dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, to orzeczenie można wydać orzeczenie bez badania bezpośredniego. Gdy stan zdrowia, potwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, to za zgodą osoby niepełnosprawnej może się ono odbyć w miejscu jej pobytu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto wspomnieć, iż od 1 stycznia 2027 r. w postępowaniu orzeczniczym ZUS-u pojawią się w tzw. e-wizyty. Badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób badania umożliwi dokonanie prawidłowej i kompleksowej oceny okoliczności wynikających z celu, dla którego jest wydawane orzeczenie. Ponadto od przyszłego roku równie z odwołania będą rozpatrywane jednoosobowo. Komisje będą orzekały tylko w określonych przypadkach.

Orzekanie zdalne zasadą w KRUS

Od 10 października 2025 r. w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń. Po zmianach zasadą jest zdalne wydawanie orzeczeń. Osobiste stawiennictwo pacjenta jest zaś stosowane wyjątkowo.

Lekarz rzeczoznawca oraz komisja lekarska KRUS wydają więc orzeczenie na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji medycznej, bez badania bezpośredniego danej osoby. Gdy jednak dokumentacja medyczna jest niewystarczająca, lekarz może skierować rolnika na badanie osobiste lub - jeżeli ten nie może się stawić - odwiedzić go w domu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j. t. Dz. U. 2026 r., poz. 199; ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 252)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1293).

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA