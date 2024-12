Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego z 215,84 zł do 348,30 zł. Dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. Nie udało się [Senat]

1,5 roku trwała dyskusja w Senacie o zrównaniu zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Autor pomysłu wycofał się z niego. Dlaczego w ogóle zastanawiano się nad tym? Chodzi o to, że zasiłek pielęgnacyjny nie jest automatycznie waloryzowany – inaczej jest z dodatkiem pielęgnacyjnym. Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku ma wartość 215,84 zł. I także na 2025 r. nie został podniesiony. Otrzymuje ten zasiłek milion osób.

Więc pojawił się pomysł – zrównajmy wartość zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany co roku. W marcu 2025 r. będzie miał wartość po kolejnej podwyżce około 348,30 zł. Dla zasiłku pielęgnacyjnego wycenionego obecnie na 215,84 zł podniesienie do 348,30 zł byłoby znaczną podwyżką. Byłby to wzrost o przeszło 61%.

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego do 348,30 zł i dodatku pielęgnacyjnego też do 348,28 zł. Nie udało się

Jak to miało się odbyć? Autor pomysłu - przedstawionego Senatowi w formie petycji - proponował:

1) Uchylenie art. 16 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przepis dziś stanowi: Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie

oraz

2) Dodanie do art. 16 tej ustawy ustępu 4a, który wprowadzałby rewolucyjną zasadę: „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości dodatku pielęgnacyjnego”.

To oznacza waloryzację (bez udziału rządu) zasiłku pielęgnacyjnego co roku. Bo zasiłek kopiowałby podwyżki dodatku

Przykład Dodatek pielęgnacyjny w 2024 r. wynosi 330,07 zł. Od marca 2025 r. prawdopodobnie zostanie podniesiony do 348,30 zł. Gdyby propozycja analizowana w Senacie weszła w życie, to zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. także wyniósłby 348,30 zł.

Mechanizm waloryzacji obu świadczeń (zasiłku i dodatku) wynikałby z poniższego przepisu.

Ważne Art. 75 ustawa o emeryturach i rentach z FUS [Dodatek pielęgnacyjny] Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia, z zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 2, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Dzięki temu reguła waloryzacji co roku zasiłku pielęgnacyjnego - jakby kuchennymi drzwiami - stałaby się faktem.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny - porównanie

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny ZUS przyzna osobie, która:

jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo

ukończyła 75 lat.

ZUS musi otrzymać wniosek (wyjątek poniżej), jeśli lekarz orzecznik ZUS (od 1 stycznia 2025 r. nie ma komisji lekarskich w ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. WAŻNE jest zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 . Zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek.

WAŻNE! Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS przyzna dodatek z urzędu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie należy się

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przebywa za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

