ZUS z przykładami: 300 zł można uzyskać z renty rodzinnej 2000 zł. Bez renty rodzinnej nie ma renty wdowiej

Renta wdowia: Od 1 stycznia 2025 r. ZUS udostępni nowy wzór wniosku (ERWD) o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Samo świadczenie zostanie wypłacone od 1 lipca 2025 r.

ZUS przedstawia przykłady jako będzie obliczany dodatek do renty wdowiej

Komunikat ZUZ: Renta wdowia wyniesie 300 zł z (emerytura 2500 zł + renta rodzinna 2000 zł) [Przykład]

Przykład 1 Wdowa ma prawo do 1) emerytury 2500 zł i do 2) renty rodzinnej w wysokości 2000 zł. W 2024 r. otrzymuje emeryturę 2500 zł. Jest to dla niej przecież świadczenie korzystniejsze. I dlatego wybrała 2500 zł - wniosek ERWD. We wniosku oświadczenie, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. Oznacza to, że otrzyma 2800 zł (100% emerytury, czyli 2500 zł + 15% renty rodzinnej, czyli 300 zł.

Renta wdowia to nie tylko ZUS ale KRUS i Wojskowe Biuro Emerytalne

Przez rentę rodzinną rozumie się nie tylko rentę, którą otrzymujesz z ZUS, ale również rentę rodzinną, którą wypłacają inne organy emerytalne lub rentowe, na przykład rentę rodzinną dla rolników, wojskową rentę rodzinną, a także policyjną rentę rodzinną.

Jeśli masz prawo do świadczeń z ZUS oraz z innej instytucji emerytalnej lub rentowej, np. z Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE), to:

1) ZUS najpierw potwierdzi Twoje prawo do łącznej wypłaty świadczeń, a potem

2) każda z tych instytucji będzie odrębnie wypłacała świadczenie, za które odpowiada. Twoje dane z innych instytucji ZUS pobierzemy we własnym zakresie.

Przykład 2 Wdowa jest uprawniona do emerytury z ZUS, która wynosi 2300 zł, oraz do okresowej emerytury kapitałowej równej 240 zł. Po śmierci męża ma również prawo do renty rodzinnej z WBE – 2800 zł. Wdowa złożyła wniosek o wypłatę renty rodzinnej łącznie z emeryturą i poprosiła o wypłatę 100% renty rodzinnej oraz 15% emerytury. WBE będzie jej wypłacało 100% renty rodzinnej, czyli 2800 zł, a ZUS będzie wypłacał 15% emerytury, czyli 345 zł, i 15% okresowej emerytury kapitałowej, czyli 36 zł.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie https://www.zus.pl/-/zbieg-%C5%9Bwiadcze%C5%84-z-rent%C4%85-rodzinn%C4%85?redirect=%2F

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jest w rencie wdowiej także renta z tytułu niezdolności do pracy

Jeżeli oprócz prawa do renty rodzinnej i emerytury masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to na Twój wniosek ZUS wypłaca:

1) 100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo 2) 100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo 3) 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Przykład 3 Wdowiec jest uprawniony do: renty rodzinnej: 2400 zł, emerytury: 1700 zł oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy: 2000 zł. Pobiera obecnie jako świadczenie korzystniejsze 100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, czyli 2000 zł, oraz 50% emerytury, czyli 850 zł. Wypłata renty rodzinnej była zawieszona. Wdowiec złożył wniosek o tzw. rentę wdowią, w którym wskazał, że od 1 lipca 2025 r. chce pobierać: 100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, 50% emerytury oraz 15% renty rodzinnej. Łączna kwota świadczeń, która będzie przysługiwała wdowcowi, wyniesie 3210 zł (100% renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, czyli 2000 zł, 50% emerytury, czyli 850 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 360 zł).

Ograniczenia są dla małżeństw:

Przykład 4 Wdowa 60 lat, jest uprawniona do renty rodzinnej po małżonku, który zmarł 4 lata wcześniej, oraz do emerytury policyjnej. Od 1 lipca 2025 r. nabędzie prawo do wypłaty renty rodzinnej łącznie z emeryturą policyjną. 6 września 2025 r. wdowa planuje wstąpić w nowy związek małżeński. 5 września 2025 r. utraci prawo do łącznej wypłaty świadczeń i będzie pobierała jedno z nich – korzystniejsze lub to, które sama wybierze.

Komunikat ZUS o rencie wdowiej - wykaz świadczeń, które można łączyć

Warunek 1. Musisz być wdową lub wdowcem i mieć prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, czyli:

1) emerytury,

2) emerytury rolniczej,

3) emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

4) emerytury wojskowej,

5) emerytury policyjnej,

6) zasiłku przedemerytalnego,

7) świadczenia przedemerytalnego,

8) emerytury pomostowej,

9) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

10) renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,

11) renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

12) renty rolniczej szkoleniowej,

13) wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Dla ww. świadczeń jest możliwe otrzymanie:

A. 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

B. 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

WAŻNE! Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Sprawa renty wdowiej jest tak kontrowersyjna, że niedawno zajął się nią Rzecznik Praw Obywatelskich podnosząc, że wątpliwości budzi:

1. wymóg nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Wiek uprawniający do nabycia prawa do renty rodzinnej w systemie powszechnym i rolniczym zarówno dla wdowy, jak i wdowca, to 50 lat. Natomiast prawo do nabycia renty wdowiej wiąże się z kryterium nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

2. Ograniczenia wysokości sumy wypłacanych świadczeń w zbiegu do 3-krotności najniższej emerytury oraz wskaźników procentowych 15% i 25 %.

Ważne Przez rentę rodzinną ZUS rozumie nie tylko tę, którą on sam wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną wypłacaną przez inne organy emerytalno-rentowe, tj. rentę rodzinną dla rolników, a także wojskową rentę rodzinną oraz policyjną rentę rodzinną. Wchodzi w grę także prawo do: specjalnej emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów,

świadczenia honorowego przyznanego w związku z ukończeniem 100 lat,

