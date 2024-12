Jak MOPS wylicza dochód z gospodarstwa do zasiłku? [Wyrok NSA]

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, iż przepisy ustawy o pomocy społecznej określają ryczałtowy sposób ustalania dochodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego. Co to oznacza w praktyce?

Ryczałtowy dochód z gospodarstwa rolnego do zasiłku z stałego

W przedmiotowej sprawie organ gminy ustalił, iż wnioskująca o zasiłek stały kobieta jest posiadaczem gruntów rolnych oraz otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Kobieta nie uzyskała zasiłku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Podobnie uznał organ odwoławczy. „Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego nie jest decyzją uznaniową i to zarówno co do faktu jego przyznania, jak i co do jego wysokości. Właściwy organ administracji publicznej nie posiada żadnej swobody w zakresie przyznania tego rodzaju świadczenia, gdyż jego uzyskanie uzależnione jest jedynie od spełnienia przez osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie wszystkich warunków wynikających z art. 37 ust. 1 u.p.s.” – uzasadniło Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, nie ma podstaw do kwestionowania ustaleń organu co do dochodu skarżącej z gospodarstwa rolnego. WSA powołał się tu na wykładnię sądów administracyjnych, która nakazuje obligatoryjne przyjęcie ryczałtowego dochodu z gospodarstwa rolnego. Przeliczenia dokonuje się wówczas, gdy stronie służy jakikolwiek tytuł prawny do gospodarstwa, niezależnie od tego czy dochody są osiągane, czy obiektywnie można je osiągnąć.

Na przepis art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, który określa ryczałtowy sposób ustalania dochodu osiągniętego z gospodarstwa rolnego, powołał się również Naczelny Sąd Administracyjny.

Ważne „Dla postępowania w sprawie o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej decydujące znaczenie ma tytuł własności lub posiadania gruntu oraz jego klasyfikacja. Nieistotne jest natomiast, czy z gospodarstwa rolnego są uzyskiwane jakiekolwiek dochody, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, bez znaczenia jest też sposób w jaki się z niego korzysta, a w szczególności, czy grunt rolny jest w ogóle uprawiany.” – pokreślił NSA w wyroku z 26 września 2024 r. (I OSK 2173/23).

Jak MOPS liczy dochód do zasiłku stałego?

Przypomnijmy, iż za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Sumę tę pomniejsza się o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się szeregu świadczeń wymienionych w ustawie m.in. zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, dodatku węglowego, bonu energetycznego i innych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe będą wynosiły 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł dla osoby w rodzinie. W 2024 r. są to kwoty: 776 zł i 600 zł. W 2024 r. przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. W 2025 r. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie do 459 zł.

Przykład Pani Renata jest osobą samotną, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W styczniu 2025 r. nie osiąga żadnych dochodów, ma 2 ha gospodarstwa rolnego. Jej dochód wyniesie zatem 918 zł (2 x 459 zł), czyli nie przekroczy wymaganego kryterium dla osoby samotnej.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują m.in. z powodu ubóstwa, niepełnosprawności czy długotrwałej choroby osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe. Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)

