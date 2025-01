Nie zawsze trzeba czekać dwa lata na wyrok. Sąd wyda wyrok szybciej. Nie można jednak zepsuć pozwu

Sposobem na skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w Polsce jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy nie ma potrzeby przeprowadzania rozprawy. Sąd wydaje wyrok w czasie posiedzenia niejawnego (na podstawie dostarczonych przez nas dokumentów). Nie przeszkodzi złożyć wniosku o wydanie wyroku na takim posiedzeniu. Ale prawdziwym warunkiem jest to, aby w pozwie nie było wniosku o wysłuchanie - ten wniosek z automatu zmusza sędziego do przeprowadzenia rozprawy. Brzmie skomplikowanie, ale nie jest takie.

Każdy wie o kosmicznych terminach załatwienia jakiejkolwiek sprawy w sądzie. Sytuacja jest skomplikowały między innymi pozwy frankowe. Jest sposób na szybsze załatwienie Twojej sprawy w sądzie. Sam wniosek o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym nie jest istotny. Ważne jest spełnienie warunków tego przepisu: Podstawa prawna Ten przepis (Art. 1481. § 1) daje sądowi możliwość rezygnacji z przeprowadzenia rozprawy, a to przyspieszy wydanie wyroku Art. 1481. § 1. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. § 2. (uchylony). § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o wysłuchanie jej na rozprawie albo przepis szczególny przewiduje taki obowiązek, chyba że pozwany uznał powództwo.