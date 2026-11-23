Ponad 23 proc. badanych zetknęło się z mobbingiem w ciągu ostatniego roku – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”.

Wyniki badania gazeta opublikowała w poniedziałkowym wydaniu.

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Mobbing w pracy

Ankietowani odpowiadali na pytanie, czy w ciągu ostatniego roku zetknęli się z przypadkami mobbingu w swoim miejscu pracy. Zdecydowanie negatywnej odpowiedzi udzieliło nieco ponad 60 proc. badanych. Natomiast ponad 23 proc. odpowiedziało, że z mobbingiem mieli do czynienia – 6 proc. wielokrotnie i 17 proc. z pojedynczymi przypadkami.

„Wyniki te pokazują, że w Polsce mamy do czynienia ze swego rodzaju nadreprezentacją osób zgłaszających mobbing. Przyjmuje się bowiem, że średnia europejska dla zgłoszeń mobbingowych waha się między 8 a 15 proc.” – powiedział „DGP” Daniel Binda, socjolog pracy i organizacji, ekspert w obszarze przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

5 listopada zmieniły się przepisy o mobbingu

Przypomniał, że 5 listopada zmieniły się przepisy o mobbingu, w tym została uproszczona jego definicja. Podkreślił, że samo to, iż weszło nowe prawo, ma walor edukacyjny i zmieni się podejście ludzi co do tego, co traktujemy jako mobbing.

Z sondażu wynika m.in., że to kobiety częściej stykają się z mobbingiem niż mężczyźni. Wśród ankietowanych z takimi niepożądanymi zachowaniami miało w pracy do czynienia blisko 26 proc. kobiet. Natomiast u mężczyzn odsetek ten to „zaledwie” ok. 21 proc.

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Niepożądane zachowania mobbingowe

Niepożądane zachowania mobbingowe dużo częściej odnotowują ludzie młodzi, w grupie wiekowej od 25 do 34 lat (ponad 36 proc. badanych). Ich młodsi koledzy w wieku do 24. roku życia mobbing dostrzegają dużo rzadziej (mniej niż 17 proc.) - informuje gazeta.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17–18 listopada 2026 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów online (CAWI: Computer-Assisted Web Interview). W jego ramach przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych.