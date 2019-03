Szkolenia okresowe BHP - zmiany 2019

Zwolnienie pracowników administracyjno-biurowych z okresowych szkoleń bhp

Od 1 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.2018.2244 z dnia 2018.11.30).

Na mocy wspomnianej ustawy pracownicy zatrudnieni na stanowisku administracyjno-biurowym zwolnieni są z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Przepisy ustawy wprowadzają jednak pewien warunek.

Przeważająca działalność z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka

Pracodawca nie ma obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, wynika, że jest to konieczne.

Art. 226. [Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym]

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

Aby ustalić kategorię ryzyka należy posiłkować się przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Załącznik do tego rozporządzenia wskazuje na kategorie ryzyka (załącznik dostępny tutaj: ZAŁĄCZNIK)

Termin 6 miesięcy na przeprowadzenie szkolenia

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Pracodawca wykonywał działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (kategoria ryzyka: 3) w związku z czym nie był zobowiązany do przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu BHP. W dniu 01.01.2019 pracodawca zmienił zakres prowadzonej działalności na produkcję papieru i wyrobów z papieru (kategoria ryzyka: 6) w związku z czym pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników w zakresie BHP w terminie do 30.06.2019 r.