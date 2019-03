Szkolenia w dziedzinie bhp - projekt rozporządzenia

Konieczność nowelizacji rozporządzenia o szkoleniach bhp

W świetle art. 2375 Kodeksu pracy Minister właściwy do spraw pracy określa za pomocą rozporządzenia szczegółowe zasady szkolenia z bhp, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Zgodnie z powyższym upoważnieniem ustawowym funkcjonuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymaga ono nowelizacji m.in. ze względu na przyjęcie przez Radę Ministrów dnia 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego o nazwie „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dokument zobowiązuje członków Rady Ministrów do deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. W związku z powyższym rezygnuje się z konieczności stosowania pieczątki pracodawcy we wzorach:

karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Ponadto dostosowuje się dotychczasową treść rozporządzenia do ustawy Prawo przedsiębiorców i Prawo oświatowe.

Zmiany w § 1a rozporządzenia - definicje ustawowe

Pierwsze modyfikacje projekt rozporządzenia wprowadza w § 1a traktującym o definicjach ustawowych.

§ 1a.[Definicje ustawowe] [1] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instruktażu – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozumie się przez to:

a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,

b) szkołę ponadgimnazjalną,

c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,

d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; […]

Zgodnie z projektem lit. a-c otrzymują nowe brzmienie: ,,a) placówkę kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, b) szkołę ponadpodstawową, c) instytut badawczy, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,”, natomiast lit. E otrzymuje brzmienie: ,,e) przedsiębiorcę prowadzącego działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),”.

Centrum kształcenia zawodowego powstanie na mocy art. 50 ustawy Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. centrum kształcenia zawodowego. Placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które już funkcjonują, zostaną przekształcone w centra kształcenia zawodowego.

Zmiana w § 1a pkt 2 lit. e podyktowana jest koniecznością dostosowania przepisu do ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Osoba fizyczna prowadząca działalność, o której traktuje art. 5 wspomnianej ustawy, nie może prowadzić działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp jako jednostka organizacyjna, o której mowa w § 1a pkt 2 lit. e omawianego rozporządzenia.

Zmiany w § 14 rozporządzenia

W związku ze zmianą Kodeksu pracy polegającą na dopuszczeniu możliwości zwolnienia niektórych pracowników administracyjno-biurowych z odbywania okresowych szkoleń z dziedziny bhp wprowadza się modyfikacje w § 14 rozporządzenia.

§ 14.[Szkolenie okresowe] 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

2. Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 14 ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) pracownicy administracyjno-biurowi, z zastrzeżeniem art. 2373 § 22 - 24 Kodeksu pracy,”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) pracownicy niewymienieni w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.”.

Zgodnie z projektowaną zmianą zwolnieni z obowiązku odbycia okresowych szkoleń bhp będą tylko ci pracownicy administracyjno-biurowi, którzy wykonują swoją pracę u pracodawcy o rodzaju przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) z maksymalnie trzecią kategorią ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Jeżeli więc pracownik administracyjno-biurowy pracuje u pracodawcy, którego rodzaj przeważającej działalności wskazuje na grupę z wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, ma obowiązek przejść szkolenia okresowe bhp.

Więcej o zwolnieniu pracowników administracyjno-biurowych z obowiązkowych szkoleń okresowych znajdziesz w artykułach >>>

Zmiany w § 15 rozporządzenia

Zmiany w § 15 dotyczącym form szkolenia są spowodowane dodaniem w § 14 punktu 6 i polegają jedynie na zamianie wyrazów. Dokonuje się następujących zmian:

a) w ust. 2 wyrazy „§ 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5” zastępuje się wyrazami „§ 14 ust. 2 pkt 1 i 3-6”,

b) w ust. 4 wyrazy „§ 14 ust. 2 pkt 2-5” zastępuje się wyrazami „§ 14 ust. 2 pkt 2-6”.

Jest to więc zmiana czysto techniczna.

Zmiany w załącznikach

Załączniki do rozporządzenia stanowią dwa wzory:

karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Poznaj nowe wzory powyższych dokumentów w artykule >>> Nowe wzory – karta szkolenia wstępnego i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp

Projekt rozporządzenia przewiduje, że karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z bhp, które zostały wydane jeszcze przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, zachowują swoją moc.

Stosowany dotychczas wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp może być w dalszym ciągu używany bez obowiązku stawiania na nim pieczęci lub pieczątek. Ostatecznym terminem stosowania dotychczasowych wzorów jest koniec dnia 31 grudnia 2019 r.

Wejście w życie

Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nie dotyczy to § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § 1a pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Zgodnie bowiem z art. 50 ustawy Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. tworzy się „centrum kształcenia zawodowego”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 oraz z 2007 r. poz. 1420)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. rok 2018 poz. 996)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. rok 2018 poz. 646)