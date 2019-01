Czas pracy kierowcy 2019

Czas pracy kierowcy w 2019 r.

Kwestie czasu pracy kierowcy samochodu ciężarowego na terenie Wspólnoty Europejskiej reguluje Rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Ten akt prawny szczegółowo określa minimalne okresy odpoczynku kierowców oraz maksymalny czas prowadzenia pojazdu w przypadku wykonywania przewozu drogowego rzeczy i osób. Zasady obowiązujące na terenie UE mają na celu dostosowanie czasu pracy kierowcy do jego możliwości psychofizycznych, co z kolei ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wyłączenia, co do stosowania regulacji europejskich zawiera głównie art. 3 oraz 13 rozporządzania.

reklama reklama

Definicja kierowcy

Zgodnie z rozporządzeniem "kierowca" oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby. Regulacja stanowi, iż ten kto prowadzi pojazd bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, samozatrudnienie) jest zobligowany do przestrzegania ścisłych norm czasu pracy.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem kierowca może w ciągu dnia prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin. Dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony maksymalnie do 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Tydzień zgodnie z rozporządzeniem to czas „sztywny” od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę.

Tygodniowy czas prowadzenie pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem kierowca może w ciągu tygodnia prowadzić pojazd 56 godzin. Jest to górna granica. Powyższe uregulowanie jest ściśle związane z limitem prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, który nie może przekroczyć 90 godzin. W praktyce oznacza to, iż skoro w jednym tygodniu kierowca prowadził pojazd 56 godzin, to w kolejnym może wykonywać tą pracę przez 34 godziny. Ważne jest, by pamiętać, że limit 90 godzin dotyczy każdych dwóch kolejnych tygodni. Na przykład w pierwszym tygodniu kierowca prowadził pojazd przez 56 h, w drugim 34 h (56 h + 34 h = 90 h), w trzecim 44 h (34 h + 44 h = 77h), w czwartym tygodniu może prowadzić pojazd maksymalnie 46 h (44 h + 46 h= 90 h)