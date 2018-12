Praca kierowców ciężarówek - zmiany.

Zmiany dotyczące pracowników delegowanych

Podczas 15-godzinnej rozmowy w Brukseli przyjęto stanowisko dotyczące pracowników delegowanych, czyli jednego z najważniejszych elementów Pakietu Mobilności. Do poprzedniej propozycji w PE zgłoszono aż 300 poprawek. Wczoraj Rada Europejska zajęła nowe stanowisko. Co może to oznaczać dla polskich przewoźników?

- Prace nad Pakietem Mobilności nabierają tempa. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie polityczne nazwane podejściem ogólnym. Stanowisko to zdecydowanie nie jest korzystne dla polskich przewoźników. Jest jeszcze bardziej restrykcyjne od wcześniejszych propozycji, które były poddawane pod dyskusję w PE, a przyjęcie tego porozumienia może przyspieszyć procedurę ustawodawczą nad Pakietem Mobilności - komentuje Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców

Nowy rodzaj tachografów obowiązkowy dla wszystkich pojazdów w ruchu międzynarodowym

Według nowego podejścia, do końca 2024 roku przewoźnicy mieliby obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów w ruchu międzynarodowym w drugą generację inteligentnych tachografów, które automatycznie będą zapisywać miejsce i czas przekroczenia granic oraz czynności rozładunku i załadunku. - Zaproponowane zmiany oznaczają, że powstanie kolejna wersja urządzeń, zapisująca dane lokalizacyjne z większą częstotliwością. Dodatkowo wprowadzony zostanie nakaz wymiany tachografów we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym. Ma to ułatwić kontrolę zasad kabotażu oraz obowiązkowych płac minimalnych dla kierowców wykonujących przewozy w różnych krajach. Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że obowiązek wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy pierwszej generacji wejdzie w życie dopiero w czerwcu 2019 roku i będzie dotyczył wyłącznie nowych pojazdów. Urządzenia rejestrujące pierwszej generacji jeszcze nie zostały zamontowane w pojazdach, a już pojawiają się plany na kolejne generacje tacho – komentuje Mateusz Włoch, ekspert Inelo, które dostarcza zaawansowane rozwiązania IT dla firm transportowych.

Zapobieganie systematycznym kabotażom, czyli pięciodniowy „cooling period”

Należy zwrócić uwagę na dodatkowe zaostrzenie zasad kabotażu, czyli operacji transportu wewnętrznego w innym kraju np. polska firma wykonująca przewóz na terytorium Niemiec z Berlina do Monachium. Rada utrzymuje obecną zasadę, dopuszczającą maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w ciągu siedmiu dni. Jednak, aby zapobiec systematycznemu kabotażowi, wprowadzony zostanie okres tzw. cooling period – przerwa wynosząca pięć dni, zanim dalsze operacje kabotażowe będą mogły być przeprowadzone w tym samym kraju, tym samym pojazdem. Dzięki zapisywaniu danych w tachografach, kontrola przestrzegania nowych zasad będzie bardziej wydajna i skuteczna.