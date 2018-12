Zakaz handlu w niedzielę – placówki pocztowe, pomoc rodziny właściciela sklepu.

Zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Wprowadziła go ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z ustawą w 2020 r. i latach następnych wszystkie niedziele będą wolne od handlu z wyjątkiem ostatnich niedziel:

Stycznia Kwietnia Czerwca Sierpnia.

Ponadto sklepy będą otwarte w niedzielę przypadającą przed Świętem Wielkiej Nocy oraz w dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie. Ogólnie w 2020 r. i latach następnych będzie więc tylko 7 niedziel handlowych.

Stopniowe wprowadzanie ograniczeń

Przedmiotowa ustawa przewiduje jednak stopniowe doprowadzenie do powyższej liczby niedziel handlowych. Obecnie(od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca można zrobić zakupy. Na 2018 r. również przewidziano dodatkowe niedziele handlowe przed świętami w kwietniu i grudniu. Natomiast w 2019 r. liczba niedziel wolnych od handlu wzrasta. Niedziela handlowa będzie tylko raz w miesiącu – będzie to ostatnia niedziela miesiąca.

Jeśli w niedzielę przewidzianą na handlową wypada święto, w takim dniu stosuje się zakaz handlu jak dla niedzieli wolnej od handlu.

Zmiany w wyjątkach od zakazu handlu w niedzielę

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Od tego czasu pojawiły się wątpliwości dotyczące katalogu wyjątków od zakazu. W związku z nadużyciami przepisów o wyłączeniach spod działania zakazu konieczne staje się doprecyzowanie podmiotów dopuszczonych do pracy w niedziele wolne od handlu. W związku z powyższym powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Handel w placówkach pocztowych

Najbardziej donośny problem dotyczy przykładu sieci sklepów Żabka, która udostępniając usługę pocztową, powołuje się na art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie ze wskazanym przepisem zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138):

Placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.