Czas pracy kierowcy - uszkodzony tachograf, zgubienie karty kierowcy, ewidencja czasu pracy.

Jakie pytania najczęściej pojawiają się na starcie i co budzi najwięcej wątpliwości?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz poniżej oraz w artykułach: Czas pracy kierowcy - przerwy i odpoczynek i Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego - zawiadomienie i kara

Ile czasu można prowadzić pojazd z uszkodzonym tachografem cyfrowym?

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., w razie awarii lub wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat tak szybko, jak pozwalają na to okoliczności. Jeżeli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze. Kierowca rejestruje wszystkie swoje aktywności na papierze do wydruków z tachografu odpowiednio je opisując i wypełniając niezbędne pola.

Jak należy postąpić w razie zgubienia karty kierowcy?

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia nr 165/2014, w przypadku, gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca musi zgłosić fakt jej zaginięcia oraz w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania (PWPW w Polsce).

Następnie kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem, że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.

W trakcie jazdy bez możliwości użycia karty postępowanie kierowcy powinno być następujące:

1.Na początku trasy drukuje dane pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

dane kierowcy (imię nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy) wraz z podpisem,

okresy aktywności.

2.Na końcu trasy sporządza wydruk dzienny i go podpisuje.

Jakich czynności nie zaliczamy do czasu pracy kierowcy?

Zgodnie z art. 7 ustawy do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, które powinny być odpowiednio zdefiniowane w dokumentacji wewnątrzzakładowej, dobowego nieprzerwanego odpoczynku (skróconego, regularnego, w dwóch częściach, na promie), przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1. - przerwa w przerywanym systemie czasu pracy.

Jak długo należy przechowywać w firmie ewidencję czasu pracy?

Zgodnie z art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

zapisów na wykresówkach,

wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub

rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Ewidencję przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać:

3 lata dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

2 lata dla pracowników zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej/samozatrudnionych.

Jeśli ewidencja jest prowadzona w formie danych źródłowych (punkty 1–4), pracodawca zobowiązany jest dodatkowo do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy

z podziałem na rodzaj i wymiar (urlopy, chorobowe itp.).