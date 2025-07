Jakie jest rozporządzenie w sprawie czasu służby strażaków?

Już od 1 lipca 2025 r. dla bardzo dużej grupy zawodowej w Polsce wejdą w życie istotne zmiany w zakresie ewidencji czasu wolnego, ewidencji czasu pracy, służby w nocy i zasad rozliczania i odbierania dni wolnych. Wszystko za sprawą tzw. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dopiero teraz dostosowano ustawę i rozporządzenie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79, dalej jako: dyrektywa).

Od 1 lipca 2025 r. zmiany w czasie pracy dla dużej grupy zawodowej, bo wdrożono dyrektywę

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443, 1473, 1717, 1871 i 1907) reguluje zasady pełnienia służby przez strażaków. Poszczególne rozporządzenia jako przepisy wykonawcze doprecyzowują zasady czasu pracy, wynagrodzeń, odpowiedzialności i innych kwestii związanych z zatrudnieniem. Jednym z przykładów takich przepisów wykonawczych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 451). To właśnie to rozporządzenie uległo zmianie w ostatnim czasie na skutek rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2025 poz. 679, dalej jako rozporządzenie). Doszło to tego m.in. dlatego, że należało wdrożyć przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Co zatem konkretnie się zmieniło?

Jakie zmiany w prawie od 1 lipca 2025 r.?

Od 1 lipca 2025 r. weszły w życie zmiany dotyczące pełnienia służby przez strażaków. Zgodnie z nowymi przepisami wykonawczymi:

doprecyzowano informacje obejmujące karty ewidencji czasu służby strażaków, które są podstawą do rozliczenia ich czasu służby;

ustanowiono obowiązek informowania strażaka o udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w danym dniu;

uszczegółowiono godziny służby strażaków w porze nocnej. Aktualnie wynoszą one nie więcej niż 4 godziny pomiędzy 22.00 a 6.00 - w § 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Na wykonanie innych zadań służbowych przeznacza się nie więcej niż 12 godzin, w tym nie więcej niż 4 godziny w porze nocnej, to jest pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.");

określono sposób udzielania czasu wolnego od służby (informacja o udzieleniu czasu wolnego od służby jest przekazywana w formie pisemnej, nie później niż do zakończenia służby poprzedzającej służbę w dniu, w którym wyznaczono strażakowi termin udzielenia czasu wolnego od służby).

Czas wolny od służby strażaków

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów: czasu wolnego od służby udziela się strażakowi w dniach, które są dla niego dniami służby ustalonymi w harmonogramie służby, o którym mowa w § 12 ust. 1. Informacja o udzieleniu czasu wolnego od służby oraz o ustaleniu w dniach służby określonych w harmonogramie służby, o którym mowa w § 12 ust. 1, czasu wolnego od służby jest przekazywana w formie pisemnej strażakowi nie później niż do zakończenia służby poprzedzającej służbę w dniu, w którym wyznaczono strażakowi termin udzielenia czasu wolnego od służby. Czasu wolnego od służby udziela się w wymiarze: 1) godzinowym – jeżeli udzielony czas wolny nie przekracza liczby godzin, przez które strażak jest obowiązany pełnić służbę w danym dniu lub na danej zmianie; 2) liczby dni – jeżeli udzielony czas wolny obejmuje okres co najmniej jednego dnia służby lub zmiany.”.