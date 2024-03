20.000 zł na szkolenie. Chciałbyś je dostać? Sprawdź, jakie są zasady i kto ma największe szanse na dofinansowanie.

Do 20.000 zł może w 2024 r. otrzymać pracodawca na rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników i swoje własne. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy należy do instrumentów rynku pracy dotyczących rozwoju zasobów ludzkich. Funkcjonuje od 2014 r. i jest częścią Funduszu Pracy. Zasady jego tworzenia i wydatkowania regulują przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pochodzące z niego środku są przeznaczane na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, a także na finansowanie kształcenia pracodawców. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie i ma zapobiegać utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji.

Kto może dostać dofinansowanie z KFS?

O dofinansowanie z KFS może wystąpić:

- każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),

- osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia ani to na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są w tym wypadku zatrudnieni pracownicy, ani to, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Trzeba jednak pamiętać, że jako pracodawca nie będzie w tym wypadku traktowany podmiot, który nawiązuje współpracę jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na co można dostać dofinansowanie z KFS w 2024 r.? Jak poinformował KFS priorytety wydatkowania w roku 2024 to: wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy, wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych, wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych, wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej, wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców, wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią tzw. pomoc de minimis, czyli są rodzajem wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku.

Ile dofinansowania można dostać z KFS?

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza, że w 2024 r. może to być do 20.000 zł.

Aby otrzymać środki z KFS pracodawca musi złożyć wniosek o ich przyznanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. Należy zapoznać się z obowiązującymi terminami naboru wniosków obowiązującymi w poszczególnych jednostkach. W większości przypadków nabory odbywają się w I kwartale roku.