Molestowanie to nie mobbing – jakie są różnice? Pojęcia molestowania (dyskryminacji) oraz mobbingu są względnie podobne, w związku z czym często są mylone, a niekiedy nawet utożsamiane. Tymczasem są to dwie odrębne instytucje funkcjonujące w Kodeksie pracy, ze znaczącymi odrębnościami. Jak odróżnić oba pojęcia?

Molestowanie i mobbing to zjawiska negatywnie wpływające na stosunki społeczne w miejscu pracy. Pomimo wielu podobieństw istnieje między nimi istotna różnica.

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy – pracodawca jest obowiązany nie tylko szanować godność pracownika, ale także i inne jego dobra osobiste. Na pracowniczą godność składa się poczucie własnej wartości, które oparte jest na opinii dobrego fachowca, jak i sumiennego pracownika, w tym także na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych.

Naruszeniem godności pracowniczej są zachowania pracodawcy polegające m.in. na słownej bądź czynnej zniewadze. Ponadto dopuszczaniu się na pracowniku czynów nieobyczajnych, krzywdzących ocenach jego kwalifikacji, udzielaniu o nim nieprawdziwych opinii, bezzasadnym wymierzaniu mu kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez jego zgody informacji objętych ochroną danych osobowych.

Jak mówi Kodeks pracy – obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika jest związany ściśle z obowiązkiem pracodawcy w temacie wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Podmiot zatrudniający powinien zapewnić należyte wykonywanie przez pracowników ciążącego na nich obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Zarówno molestowanie (dyskryminacja), jak i mobbing to szczególny rodzaj wykroczenia przeciw godności (dobrom osobistym pracownika), a także przeciw zasadom współżycia społecznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest molestowanie

W Kodeksie pracy zawarta jest definicja molestowania, określa się ją, jako przejaw dyskryminowania, który polega na niepożądanym zachowaniu mającym na celu lub skutkującym naruszeniem godności pracownika i stworzeniem wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej bądź uwłaczającej atmosfery.

Dyskryminowaniem w sensie ogólnym jest nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania i dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ze względu m.in. na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Molestowanie nie potrzebuje długotrwałego podejmowania zachowań o charakterze dyskryminacyjnym, ani ich wielości (wystarczy zachowanie incydentalne). Ponadto sprawca dyskryminacji w formie molestowania nie musi nawet działać w celu naruszenia godności pracownika i stworzenia wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej bądź też uwłaczającej atmosfery – wystarczy, że jego zachowanie przyniesie tego rodzaju skutek. Chodzi tutaj jednak o skutek w znaczeniu zobiektywizowanym, a nie wyłącznie oparty na subiektywnym odczuciu ofiary.

Molestowanie seksualne w pracy

Molestowanie seksualne to odmiana molestowania i dyskryminowania ze względu na płeć. Tego typu wykroczeniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym bądź odnoszącym się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika. Zwłaszcza stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery – na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne bądź pozawerbalne elementy.

Czym jest mobbing

Mobbingiem nazywa się działania lub zachowania dotyczące pracownika bądź skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące bądź mające na celu poniżenie lub ośmieszenie go, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Molestowanie i mobbing – czym się różnią

Molestowanie (w tym molestowanie seksualne), jak i mobbing, należą do zachowań nagannych, godzących w dobra osobiste pracowników, których dotyczą. Są jednocześnie naruszeniem zasad współżycia społecznego. Osobą molestującą lub mobberem jest nie tylko pracodawca, który dopuszcza się omawianych wykroczeń, ale również pracownik – w odniesieniu do innych pracowników, w tym także w stosunku do przełożonego.

Na pracodawcy ciąży obowiązek powstrzymywania się od molestowania, jak i mobbingu, a także przeciwdziałania tym zjawiskom. W przeciwnym razie może ponieść konsekwencje. Zgodnie z Kodeksem pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (w tym osoba molestowana) ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Takie samo uprawnienie przysługuje pracownikowi, który doznał mobbingu bądź wskutek niego rozwiązał umowę o pracę. Ponadto pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Różnicą zasadniczą między molestowaniem a mobbingiem w pracy jest to, że molestowanie ma zazwyczaj charakter incydentalny. Natomiast mobbing jest zjawiskiem długotrwałym i uporczywym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu