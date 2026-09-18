Długi pracownika to również problem pracodawcy. Jakich obowiązków musi dopełnić, gdy do sprawy wkracza komornik?

Długi pracownika to nie tylko jego osobista sprawa. Gdy problemy ze spłatą zobowiązań się przedłużają, szereg związanych z tym obowiązków obciąża pracodawcę, a naliczenie i wypłata wynagrodzenia się komplikują. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo dopełnić niezbędnych formalności i nie narazić się na dodatkowe koszty.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i konieczność dokonywania związanych z tym potrąceń to zmora wielu pracodawców, a raczej pracowników działów kadrowo-płacowych naliczających należne pracownikowi wynagrodzenie, którzy w takiej sytuacji mają obowiązek przeprowadzania szeregu niezbędnych obliczeń przy zastosowaniu zasad wynikających z co najmniej z kilku aktów prawnych. Zanim przystąpią do ich dokonywania, muszą też dopełnić szeregu obowiązków formalnych wobec organu egzekucyjnego.

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Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – zmora naliczających płace

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, jej wszczęcie zaczyna się od wystawienia przez organ egzekucyjny zajęcia wynagrodzenia za pracę. Na dokonanie zajęcie składają się dwie czynności:

zawiadomienia pracownika, w którym komornik informuje go, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób (art. 881 § 2 kpc); wezwanie pracodawcy, aby w granicach zajęcia nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Czynności te powinny być wykonywane jednocześnie. Za niedopuszczalne uznaje się wysłanie wezwania pracodawcy przed nadaniem zawiadomienia do pracownika i na odwrót. Z punktu widzenia pracodawcy oznacza to przede wszystkim, że gdy dostaje on zawiadomienie o zajęciu, nie ma obowiązku informowania o tym pracownika, bo zawiadomienie go o tym należy do obowiązków komornika. W postępowaniu egzekucyjnym z wynagrodzenia za pracę pracodawca pełni rolę tzw. trzeciodłużnika, czyli jest podmiotem, który jest dłużnikiem dłużnika.

Komornik wskazuje pracownikowi i pracodawcy jak powinni postępować

Komornik informuje pracownika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Zgodnie z art. 881 § 2 kpc dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Z kolei pracodawcę wzywa do:

niewypłacania żadnego wynagrodzenia poza częścią wolną, do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu; przekazywania go w dopuszczalnych limitach bezpośrednio wierzycielowi i zawiadomienia komornika o pierwszej wypłacie; przekazywania go komornikowi.

Zajęte wynagrodzenie jest przekazywane komornikowi, a nie wierzycielowi, gdy:

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zostało objęte inną egzekucją i w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń (przesłanka obowiązkowa), ma związek z egzekucję grzywien, kar, pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych przysługujących Skarbowi Państwa, fakultatywnie zażąda tego komornik, np. w związku z opieszałością pracodawcy.

Przed rozpoczęciem potrąceń, trzeba zadbać o dokumenty

Zajmując wynagrodzenie komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów; podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi; w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Katalog przeszkód zawarty w tym przepisie jest jedynie przykładowy. Pracodawca ma obowiązek powiadomić również o wystąpieniu innych przeszkód, w tym np. że dłużnik nie jest u niego zatrudniony. W praktyce bowiem zdarzają się i takie przypadki, w których komornik zwraca się do pracodawcy w sprawi osoby, która nie jest u niego w rzeczywistości zatrudniona.