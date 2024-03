Infor.pl: Byłym policjantom chyba nie podobają się rządowe zachęty powrotu do służby

Rząd proponuje nowelizację ustawy o Policji. Jej celem jest zachęcenie do powrotu do służby byłym policjantem. Ci odnieśli się do propozycji w internetowych komentarzach. W większości internauci wyrażają negatywne opinie.

Link do spornego artykułu:

Byli mundurowi mogą wrócić do policji. Korpus oficerów młodszych bez limitu czasu na decyzję [Nowelizacja ustawy o Policji]

Internauci w komentarzach:

postrzegają ofertę rządu jako atrakcyjną dla oficerów pracujących przy biurku zza komputera – natomiast potrzebna jest dobra oferta finansowa dla policjantów zajmujących się interwencjami i realną pracą w terenie, nie widzą szans odzewu na ofertę z uwagi na nieatrakcyjną ofertę finansową (niższą od możliwości jakie mają poza policją). oczekują brak testów na cały okres służby.

To typowy komentarz najprawdopodobniej byłego policjanta:

Emeryt - A ja chętnie bym spróbował (pracowałem 32 lata ) jak dadzą wynagrodzenie tj. obecna emeryturę i to co dorabiam, jako wypłatę plus dodatki.

Sławuś Jak ktoś ma z 6 tys emerytury i dorabia nawet w ochronie na obiekcie to wróci? Chyba, że zgłupiał na emeryturze?

Byłym policjantom chyba nie podoba się pomysł powrotu do służby

Zakładamy, że poniższe wpisy zamieścili Internauci w większości rzeczywiście będący byłymi/obecnymi policjantami:

Lo - Żałosne nikt wam do policji nie wróci , szukajcie mięsa armatniego jak w Rosji. Niech wróci 15 lat do emerytury. POSTARAJCIE SIE BARDZIEJ ZACHĘCIĆ BO TAKĄ PENSJE W SKLEPIE SIE TERAZ ZARABIA. Służba niewdzięczna.

Robert - Oficerowie młodsi....haha już widzę jak obrabiają interwencję domowe i zasuwaja w ogniwie.... te głupie myślenie nigdy w tej formaccjj się nie skończy. Brakuje ludzi do prawdziwej roboty a nie grzania fotela i klawiatury.

Milicjant - Oficer młodszy będzie zasuwał na OP

Henio - Trzeba było zrobić naprawdę dużo żeby zatrzymać falę odejść w 2023 r., a nie główkować teraz skąd ludzi wsiąść. Ludzie Ci zostali pozbawieni waloryzacji pensji co skutkowało obniżeniem do końca życia emerytury. Nie naprawi liście tego i w takiej sytuacji myślicie że ktoś Wam uwierzy że dbacie o Policję, zaufa i wróci. Po prostu dramat i kasa nic tu nie zmieni.CI co zostali zaraz też odejdą.

Ryba - Czyli nadal brak tego co zachęca do pracy np zarobków za to mogą do roboty wrócić najgorsze nieroby lub astmatycy i sercowcy. Brawo, 19 wiek

Mati - Oficerów w Policji jest wystarczająco! Ludzie doświadczeni z pierwszej linii odeszli od tego bałaganu nie po to aby ponownie w to wdepnąć. Poza tym patrząc na rocznik 2023 i haniebne oszustwo Państwa w stosunku do funkcjonariuszy, których mimo służby w tamtym roku pozbawiono przed odejściem podwyżki to nikt nie będzie ryzykował. Zaufanie spadło do zera. Przekłada się to równiez na młodych funkcjonariuszy.

Kris Służyłem. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. 15 zrobiłem wystarczy. I spokojnie pracuje w cywilu. Pa pa pa

Rrrr Jeżeli się komuś wydaje że osoba pobierająca emeryturę i dodatkowo dorabiająca sobie teraz w innej pracy już jako cywil skusi się i przyjdzie do pracy w policji żeby zarabiać mniej niż w chwili obecnej to chyba ktoś tu jest głupi albo naprawdę myślicie że w tej formacji służyli albo służą sami głupcy

Były glina - Jasne jestem na emce stałem się innym człowiekiem bardziej spokojnym i bardziej pewnym siebie aż chce mi się teraz żyć razem z emka mam 3500 więcej miesięcznie niż miałbym po ich podwyżkach pensji mogę być bez łaski kanarem ochroniarzem taksówkarzem czy handlarzem na rynku nikomu nie muszę się tłumaczyć ile zarobiłem i ile odłożyłem, i powiem tak trzeba było mnie szanować jak służyłem a nie traktować jak ***** jeszcze w dobie takiego niepokoju na świecie teraz jestem emerytem z grupą i szukajcie sobie frajerów żeby **** nastawiali. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. (…).

Homer - Kompletny brak zaufania do tej formacji oraz ZZ. W 2023 pozbawiono bezprawnie, jednym podpisem ludzi waloryzacji i nikt w tej sprawie nic nie zrobił. Teraz ściągnięcie ludzi do pracy i się okaże, że przy odejściu znowu coś wymyślą . Odbudujcie wiarygodność naprawiając ten art41 ustawy okołobudżetowej z 2022, a odzyskacie zaufanie.

Emeryt - Rok temu odszedłem z Policji po ponad 28 latach, nie dano nam podwyżki a teraz mówią byśmy wracali… ostatni w telewizji oglądałem wystąpienie kom. Jankowskiego przewodniczącego Związków Zawodowych w pięknym nowym mundurze… gdzie był jak wprowadzano przepis dotyczący zeszłorocznych podwyżek, co robi dla Policjantów? Teraz jest Pan aktywny, bije na alarm bo jest źle??? Ci co są na emeryturze swoją decyzję na pewno przemyśleli i raczej nie należy spodziewać się dużych powrotów.

Hahaha - Rozumiem że pensja plus emerytura wypracowana bo jak mi zabiorą 7350 mojej emki to nie rozumiem mam wrócić za 5000.

.. - Szkoda, że na przykład pracującym już w służbach mundurowych(Zakład Karny, Straż Gminna) nie ułatwiają przyjęć do Policji.

Jar - Czytam i nie widzę choć jednego pozytywnego komentarza. Ja też 22 lata spędziłem w tym syfie, widziałem jakie jest k....two i za żadne pieniądze nie wrócę. Mam 9 tys wszyskiego i wiem że żyje to po co mam ryzykować?

Polo 007 - Was chyba pog.…o już całkiem. Oficer młodszy do czego będzie potrzebny. Przecież nie na ulicę. W tych biurach jest ich pełno zachęcacie tych co będą na ulicy robić . Tym dajcie dużą kasę i brak testów na cały okres służby to przyjdą .

Jakiś - mówi podział na lepszych i oficerów. Co za banialuki. Kto robi w policji oficerowi czy od posterunkowego do aspiranta. Co to za przywileje. Policja jest jedną i wszyscy powinni mieć.rownen prawa. Nic.dziwnego że taką opinię ma policja w społeczeństwie. Niech tych mlodszych oficerow i tych starszych wygonią w teren. Prze ponad 20 lat.w.sluzbie nigdy nie było takiego bałaganu jak teraz. Nie.ma ludzi w wymagania Corax.wieksze. oficerowie ze stażem 5-10 lat służby. Nic dziwnego że później nie wiedzA co i jak. Żałuję że.nie podszedłem na emeryturę.

Bolo Przecież te nier…y mają więcej emerytury niż pracujący cywil!!! Po co mają wracać i tak dorabiaja w cywilu !!! Trzeba już dawno było zrownac wiek emerytalny do cywili tak jak jest na zachodzie!!!

W odpowiedzi Były glina - Nie pomyślał koleś bo nie zna realiów że podniesienie wieku emerytalnego jest powodem zapaści kadrowej między innymi.

W odpowiedzi Emeryt - To przemij się do policji ,też kiedyś będziesz miał wysoka emeryturę. Ale ty cienis jesteś, nie wytrzymabys 3 miesięcznego szkolenia, geba tylko klapiesz.

Cywil - Wszystkich do ZUSu i po sprawie. Skończą się odchodzenia.

13 posterunek - A co z orzeczeniami komisji lekarskich? Odeszli na emeryturę, im bardziej chorzy więcej procent, a teraz co ozdrowieńcy? Która komisja tak orzeknie? Przecież w orzeczeniu jest zapis że nie mogą w Policji z bronią!

Jarek - Niech pracują do 65 roku życia to nie będą musieli powracać bo uczciwie zapracują na swoje emerytury.

Max

Czy jeżeli pracowałem w policji w stopniu podoficerskim a przeszedłem do innej formacji i uzyskałem stopień oficerski i przeszedłem na emeryturę. Czy mogę wrócić do policji jako oficer