Dzień Szefa. Jaki powinien być współczesny lider?

Kierowanie zespołem wymaga odpowiednich kwalifikacji, wrażliwości na potrzeby innych, ale także elastyczności – manager powinien bowiem potrafić dostosować sposób komunikacji czy delegowania zadań do każdego pracownika indywidualnie. Odpowiedni szef integruje zespół, staje na jego czele i dba o najlepsze wyniki swojego teamu. Jest to niełatwa rola, szczególnie w obliczu wyboru różnych, potencjalnych modeli współpracy.

Słuchanie pracowników i rozwój zespołu kluczem do sukcesu

W badaniu do raportu Manpower „Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”, respondenci zostali zapytani o to, co ich demotywuje w obecnym miejscu pracy. Okazuje się, że w czołówce czynników najbardziej obniżających motywację znalazły się zbyt niskie zarobki (44%), ale także niewłaściwy i nieumiejętny styl zarządzania przez przełożonego (35%) oraz niewykorzystanie umiejętności i talentów pracowników zespołu (30%). Dla co czwartego pracownika demotywujące jest także nierówne traktowanie pracowników (27%) oraz brak wyzwań, rutyna (27%). Wyniki badania pokazują zatem, że managerowie powinni zwrócić uwagę na to, czy talenty w ich zespole realizują swoje cele przy wykorzystaniu ich zdolności oraz predyspozycji. Ważny jest także odpowiednio zebrany feedback – nie tylko ten pozytywny, ale także odnoszący się do obszarów wymagających w stylu zarządzania zmian lub innego podejścia.