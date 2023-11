Trzynasta pensja w budżetówce. Wypłaty tylko do końca marca 2024 r.

Pracownicy jednostek sfery budżetowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Zbliża się koniec roku a tym samym termin wypłat dodatkowej pensji.

Termin wypłaty trzynastej pensji

Przypomnijmy, że trzynastka (dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników budżetówki) uregulowana została w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1690). Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Pracownicy budżetówki otrzymają więc swoją pensję do końca marca 2024 r. W jakiej wysokości?

Wysokość trzynastej pensji

Wysokość trzynastej pensji to 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Czy wszyscy pracownicy dostaną trzynastą pensję

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownik nie nabywa prawa do trzynastki w poniżej wymienionych przypadkach:

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni;

stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;

wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

