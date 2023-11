Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2024 roku? 30 listopada to ważny termin

We Włoszech kierowca - rekordzista zebrał mandaty na sumę około 150 tysięcy euro i żadnego nie zapłacił. To kary za to, że 800 razy wjechał bez specjalnego zezwolenia do strefy ograniczonego ruchu w Mantui na północy. Wyczynu tego udało mu się dokonać w ciągu niecałego roku - podał lokalny dziennik "Gazzetta di Mantova".