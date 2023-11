20 procentowe podwyżki dla nauczycieli w 2024 r.? Do Sejmu wrócił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Czy nauczyciele otrzymają 20 procentowe podwyżki w 2024 r.? Kiedy zmiany w Karcie Nauczyciela?

20 procentowe podwyżki dla nauczycieli w 2024 r.

Powiązanie wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co oznaczałoby ok. 20 procentowe podwyżki oraz powiązanie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z faktycznie posiadanymi przez nie kwalifikacjami - to niektóre z 10 obywatelskich projektów ustaw, których nie obejmuje zasada dyskontynuacji i na nowo będą procedowane przez Sejm X kadencji.

"Z tych rzeczy, które dotyczą pracy Marszałka Sejmu, chcę państwu powiedzieć, że wyciągnąłem z +zamrażarki+ wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały dyskontynuację. Jest ich dziesięć" - poinformował marszałek Hołownia. "W tej kadencji Sejmu nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego. W związku z tym każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną rozpatrzone w ciągu sześciu miesięcy. Dokładnie tak, jak wymagają tego - po pierwsze regulamin, a po drugie szacunek do tych setek tysięcy obywateli, którzy każdy z tych projektów podpisywali" - zapowiedział Hołownia. 10 projektów ustaw Wśród 10 projektów, którym nadano nowy numer druku jest m.in. przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Zakłada on, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają stanowić określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosić miałoby co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nauczyciela stażysty - co najmniej 73 proc. Na pozostałych stopniach awansu minister edukacji ma ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie. Formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu Jednocześnie miałaby być zachowana formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty miałoby wynieść 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, nauczyciela kontraktowego – 100 proc., nauczyciela mianowanego – 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pod procedowanym projektem zebrał ponad 250 tys. podpisów obywateli. Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i kilkanaście dodatków. Uchwalenie projektu obywatelskiego - jak mówił przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz przy okazji składania projektu w Sejmie - oznaczałoby wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 20 proc. Nowy sposób ustalania wynagrodzenia Wśród obywatelskich projektów, które będą procedowane przez Sejm nowej kadencji jest też projekt dotyczący sposobu ustalania wynagrodzenia . Przedstawicielka komitetu inicjatywy ustawodawczej, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok przy okazji składania projektu w Sejmie w maju 2023 r. tłumaczyła, że nie jest on remedium na wszystkie problemy dotyczące zawodu pielęgniarki, ale planem minimum. Jak mówiła, pielęgniarki wykonujące tą samą pracę na tych samych stanowiskach otrzymują obecnie pensje w różnych wysokościach. Nowy projekt ma to zmienić.