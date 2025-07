Jesteś na zwolnieniu lekarskim ale przebywasz poza miejscem zamieszkania? ZUS i pracodawca muszą o tym wiedzieć. Masz 3 dni na zawiadomienie o aktualnym adresie

Jeśli ubezpieczony jest na zwolnieniu lekarskim, musi pamiętać, by wskazać lekarzowi adres, pod którym faktycznie będziesz przebywać w czasie choroby. Jeżeli chory zmienił miejsce pobytu, ma tylko 3 dni, by poinformować o tym swojego pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej możesz mieć problemy z wypłatą zasiłku.

Faktyczny adres na zwolnieniu lekarskim

Wakacje w pełni, a także o tej porze roku zdarzają się sytuacje, że uraz lub choroba może zatrzymać nas na dłużej poza domem. Jeśli będziemy korzystać ze zwolnienia lekarskiego musimy podać lekarzowi, który wystawi nam eZLA adres, pod którym faktycznie będziemy przebywać gdy będziemy wracać do zdrowia.



Nie tylko w czasie wyjazdu trzeba pilnować prawidłowego adresu na zwolnieniu lekarskim. Zdarza się, że w systemie podany jest adres zameldowania inny niż stałe miejsce zamieszkania pacjenta. Dlatego już w tracie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawieniu eZLA, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi pod jakim adresem będzie przebywał i to właśnie on powinien znaleźć się na zwolnieniu.

Zmieniłeś adres w czasie choroby? Masz 3 dni, by to zgłosić pracodawcy i ZUS-owi

Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby potrzebuje pomocy innych i przenosi się np. do rodziny, która będzie się nim opiekować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić, ale trzeba pamiętać o obowiązkach względem ZUS i pracodawcy.



Gdy już po wystawieniu eZLA, chory zmienia miejsce pobytu, powinien poinformować o nowym adresie pracodawcę oraz ZUS. Ma na to 3 dni. W ZUS może to zrobić na kilka sposobów, np. telefonicznie pod numerem 22 560 16 00, przez internet z pomocą formularza POG na PUE/eZUS lub w placówce.



Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego ma znaczenia podczas kontroli prawidłowości jego wykorzystywania. Nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego.