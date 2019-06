Odwołanie pracownika z urlopu - kiedy jest możliwe i jakie obowiązki ma pracodawca?

Odwołanie z urlopu - kiedy możliwe?

Problematyka odwołania pracownika z urlopu została uregulowana w art. 167 Kodeksu pracy (dalej: k.p.). W myśl §1 pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Dodatkowo, aby pracodawcy nie nadużywali możliwości odwołania pracownika z urlopu i nie robili tego pod byle pretekstem, ustawodawca, przyjął, że w przypadku odwołania pracownika z urlopu, zgodnie z § 2 pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Jaka forma odwołania z urlopu?

Niewątpliwie sporym problemem jest forma w jakiej ma nastąpić odwołanie pracownika z urlopu. Brak jednoznacznego uregulowania niniejszej kwestii w przepisach sugeruje, że forma odwołania pracownika z urlopu powinna być uregulowana w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Innymi słowy pracodawca powinien wprost poinformować pracowników, w jaki sposób w zakładzie pracy następuje odwołanie z urlopu, tzn. czy może ono nastąpić w formie SMS-a, e-maila czy też na podstawie rozmowy telefonicznej.

W tej kwestii wypowiedział się SN w wyroku o sygn. akt II PK 26/16 z dnia 8 marca 2017 roku, z którego wynika, że pracodawca chcąc odwołać pracownika z urlopu "winien to uczynić w jednoznacznym oświadczeniu woli, które wywołuje skutek w chwili złożenia go pracownikowi w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest bowiem czasowo z obowiązku świadczenia pracy i pozostaje czasowo poza sferą pracowniczego podporządkowania. Co oczywiste, nie utrzymuje w tym okresie stałego, codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie należy zatem wymagać od niego, z powołaniem się na art. 60 Kodeksu cywilnego (tj. oświadczenie woli) w związku z art. 300 k.p. (tj. odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego), aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych, na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy. To przecież pracodawca, tylko wówczas, gdy obecności urlopowanego pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, kierując się własnym interesem, składa pracownikowi oświadczenie woli o odwołaniu z urlopu."

Wydaje się, że kluczowym określeniem, które pozwala uznać, że pracownik został skutecznie odwołany z urlopu jest zwrot "odwołuję", który będzie użyty w treści wiadomości kierowanej do pracownika jak również w trakcie rozmowy telefonicznej. W dalszej części cytowanego orzeczenia warto również zwrócić uwagę na bardzo trafne stwierdzenie, a mianowicie na fakt, że "pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie ma obowiązku codziennego kontrolowania prywatnej poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy strona nie wykazała, że wykorzystywała ten sposób komunikacji z drugą stroną w dotychczasowej praktyce kontaktów zawodowych." Takie stanowisko wydaje się oczywistym, gdyż urlop służy regeneracji sił i odpoczynkowi, a nie ciągłemu sprawdzaniu poczty elektronicznej czy oczekiwaniu na telefon od pracodawcy, szczególnie gdy pracodawca nie potrafi wprost określić w jaki sposób w zakładzie pracy następuje odwołanie pracownika z urlopu.

