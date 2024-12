W Wigilię praca tylko do 14. Sprawdź, jak szef rozliczył twój urlop. Niewielu wie, jak zrobić to prawidłowo, a pracownicy na tym tracą

W 2024 roku Wigilia jest dniem roboczym. Jednak w handlu obowiązują ograniczenia, które wpływają na czas pracy pracowników. Gdy zdecydują się tego dnia skorzystać z urlopu wypoczynkowego, pracodawcy często popełniają ten błąd.

Czas pracy w Wigilię trzeba rozliczać zgodnie z przepisami

Druga połowa 2024 roku została zdominowana przez dyskusję o tym, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, czy nie. Choć rządzący zapowiadali, że efekty wprowadzanych zmian pracownicy odczują już w czasie Bożego Narodzenia 2024, to jednak tak się nie stało. Pracownicy i pracodawcy muszą więc pamiętać, że w 2024 roku Wigilia jest zwykłym dniem roboczym, dla którego przepisy prawa pracy nie przewidują żadnych szczególnych zasad dotyczących czasu pracy. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jak wynika z art. 8 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w dniu 24 grudnia:

1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

- po godzinie 14:00 są zakazane (z wyjątkiem placówek nieobiętych zakazem handlu w niedzielę i święta).

Rozliczając urlop w Wigilię pracodawcy popełniają ten błąd

U tych pracodawców, u których czas pracy w Wigilię podlega skróceniu, powstaje często problem związany z tym, jak prawidłowo udzielać pracownikom w tym terminie urlopów wypoczynkowych? Pracodawcy nie wiedzą, czy pracownikom należy potrącić z przysługującego im limitu urlopu 8 godzin, czy może odpowiednio mniej?

W takich przypadkach należy pamiętać o tym, że zasadą jest, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Przy udzielaniu urlopu zgodnie z tą zasadą, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy na mocy obowiązujących przepisów dobowy wymiar czasu pracy pracownika w danym dniu wynosi, np. 7 godzin, to udzielając mu urlopu wypoczynkowego z przysługującej mu puli, należy potrącić 7 godzin, zamiast 8.

Przykład Anna W. jest zatrudniona w piekarni. W dniu 24 grudnia 2024 r. powinna świadczyć pracę od godziny 7 do godziny 14, a więc przez 7 godzin. Pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Pracodawca wyraził na to zgodę, a z przysługującej pracownicy urlopu potrącił 7 godzin.

Podstawa prawna

art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

art. 8 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni