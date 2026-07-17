REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Urlop wypoczynkowy w 2026 r. - vademecum Liczba dni, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop, część etatu i inne sytuacje

Urlop wypoczynkowy w 2026 r. - vademecum Liczba dni, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop, część etatu i inne sytuacje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lipca 2026, 22:41
wfirma.pl
wfirma.pl
wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.
urlop 2026
Urlop wypoczynkowy w 2026 roku - kiedy i komu przysługuje (aktualne zasady). Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ma on charakter coroczny, płatny i niezbywalny, co oznacza, że pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek prawidłowo go udzielać. Naruszenie przepisów urlopowych, w szczególności nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu, może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy i karą grzywny. Jakie zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego obowiązują w 2026 roku?

rozwiń >

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego

Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego określa Kodeks pracy. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu stopniowo - z upływem każdego miesiąca pracy. Za każdy miesiąc uzyskuje prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

W praktyce oznacza to, że w pierwszym roku zatrudnienia urlop narasta proporcjonalnie. Jeżeli pracownikowi przysługuje podstawowy wymiar 20 dni urlopu, za każdy przepracowany miesiąc nabywa prawo do 1,67 dnia urlopu.

W kolejnych latach prawo do urlopu pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzowego. Na podstawie art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:
- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni - jeżeli pracownik posiada co najmniej 10-letni staż pracy.

REKLAMA

Ważne

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop ustala się proporcjonalnie do etatu. Niepełny dzień urlopu zawsze zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Staż pracy a lata nauki

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się również okresy nauki. Kodeks pracy przewiduje doliczenie:
- do 3 lat - za zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową,
- do 5 lat - za średnią szkołę zawodową,
- 5 lat - za średnią szkołę zawodową dla absolwentów szkół zawodowych,
- 4 lat - za średnią szkołę ogólnokształcącą,
- 6 lat - za szkołę policealną,
- 8 lat - za szkołę wyższą.

Ważne

Okresów nauki nie sumuje się. Uwzględnia się wyłącznie jeden, najkorzystniejszy dla pracownika okres. Jeżeli nauka odbywała się równolegle z zatrudnieniem, do stażu urlopowego wlicza się albo okres pracy, albo okres nauki - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

B2B i umowy zlecenia w stażu pracy

Od 2026 roku istotnie zmieniły się zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczane są również m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług.

Zmiana ta ma szczególne znaczenie dla osób, które przed zatrudnieniem na etacie przez wiele lat prowadziły działalność gospodarczą albo pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych. Po udokumentowaniu tych okresów - co do zasady zaświadczeniem z ZUS - mogą one szybciej osiągnąć 10-letni staż pracy, a tym samym uzyskać prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Zobacz również:

Jak prawidłowo udzielać urlopu wypoczynkowego?

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy. Co do zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlop rozlicza się w godzinach, co oznacza, że pracodawca udziela go w takim wymiarze, jaki pracownik miał przepracować w danym dniu. Udzielenie urlopu na część dnia jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania pula urlopu jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika.

Urlop przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, któremu przysługuje 20 dni urlopu w pełnym wymiarze, ma prawo do 10 dni urlopu. W praktyce oznacza to 80 godzin urlopu (10 dni × 8 godzin).

Urlop powinien obejmować cały dzień pracy zgodnie z harmonogramem. Udzielanie urlopu na część dnia możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy pozostały limit urlopu jest niższy niż dobowy wymiar czasu pracy w danym dniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop w równoważnym systemie czasu pracy

W systemie równoważnym, gdzie dobowy wymiar czasu pracy może przekraczać 8 godzin, zasady udzielania urlopu wymagają szczególnej uwagi. W takim przypadku jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin zaplanowanych do przepracowania w danym dniu. Jeżeli pracownik miał pracować np. 12 godzin, wykorzystanie urlopu w tym dniu oznacza odliczenie 12 godzin z puli urlopowej.

Niewykorzystany urlop - do kiedy trzeba go udzielić?

Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop nie przepada, lecz przechodzi na rok następny jako urlop zaległy. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Co istotne, wystarczy rozpoczęcie urlopu przed tą datą, aby uznać termin za zachowany. Jednocześnie pracownik nie może samodzielnie zdecydować o wykorzystaniu urlopu zaległego bez zgody pracodawcy - nawet po upływie wskazanego terminu. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Warto również podkreślić, że:
- pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin wykorzystania urlopu zaległego,
- pracownik nie ma prawa odmówić wykorzystania udzielonego urlopu,
- prawo do urlopu ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy obu stron stosunku pracy.

Zobacz również:

Urlop proporcjonalny – kiedy ma zastosowanie?

Urlop proporcjonalny stosuje się w sytuacjach, gdy pracownik nie przepracuje całego roku kalendarzowego, np. w przypadku:
- rozpoczęcia pracy w trakcie roku,
- rozwiązania stosunku pracy w ciągu roku,
- zmiany pracodawcy.

W takich przypadkach urlop ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, przyjmując zasadę, że każdy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu.

Przy obliczaniu urlopu proporcjonalnego obowiązują następujące reguły:
- niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
- niepełny dzień urlopu również zaokrągla się w górę do pełnego dnia,
- w przypadku zmiany pracodawcy urlop dzielony jest między pracodawców proporcjonalnie do okresów zatrudnienia.

Zmiana wymiaru etatu a urlop

W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku (np. z 1/2 etatu na pełen etat), wymiar urlopu należy ustalić oddzielnie dla każdego okresu zatrudnienia. Stosuje się w tym zakresie zasady analogiczne do urlopu proporcjonalnego - z uwzględnieniem okresów pracy na poszczególnych etatach.

Urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do pracodawcy - niezależnie od tego, która ze stron złożyła wypowiedzenie. Pracownik nie może sprzeciwić się udzieleniu urlopu w tym okresie.W praktyce oznacza to, że:
- pracodawca może skierować pracownika zarówno na urlop zaległy, jak i bieżący,
- urlop bieżący powinien być udzielony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku,
- w przypadku niewykorzystania urlopu pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego po rozwiązaniu umowy.

Urlop na żądanie - zasady korzystania

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym. Urlop ten stanowi część ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Najważniejsze zasady:
- pracownik zgłasza chęć skorzystania z urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, przed rozpoczęciem pracy,
- forma zgłoszenia jest dowolna (np. telefon, e-mail), o ile jest skuteczna,
- pracodawca co do zasady powinien udzielić urlopu, jednak w wyjątkowych sytuacjach może odmówić - gdy nieobecność pracownika zagraża interesom firmy.

Warto pamiętać, że:
- wykorzystanie urlopu na żądanie bez zgody pracodawcy może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych,
- niewykorzystane dni urlopu na żądanie przechodzą na kolejny rok jako zwykły urlop wypoczynkowy,
- ich liczba nie zwiększa limitu urlopu na żądanie w następnym roku.

Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają takie samo prawo do 4 dni urlopu na żądanie jak pracownicy pełnoetatowi. Różnica polega na sposobie jego rozliczania:
- z puli urlopu odejmowane są godziny odpowiadające zaplanowanemu czasowi pracy w danym dniu,
- liczba dni urlopu na żądanie zmniejsza się o faktycznie wykorzystane dni.

Zobacz również:

Urlop w trakcie długotrwałej nieobecności

Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu, ponieważ w tym czasie pozostaje w stosunku pracy. Okresy te nie są uwzględniane jako przesłanki do obniżenia wymiaru urlopu proporcjonalnego.

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach — gdy:
- wystąpią nieprzewidziane okoliczności,
- obecność pracownika jest niezbędna dla funkcjonowania zakładu pracy.

W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu, np.:
- koszty powrotu,
- niewykorzystanego pobytu,
- wydatki poniesione przez członków rodziny, jeśli musieli przerwać wypoczynek.

Niewykorzystana część urlopu pozostaje do dyspozycji pracownika i powinna zostać wykorzystana w innym terminie.

Urlop wypoczynkowy to jedno z kluczowych uprawnień pracowniczych, które podlega szczegółowej regulacji w Kodeksie pracy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać zasady jego nabywania, udzielania oraz rozliczania .Znajomość tych zasad pozwala uniknąć błędów kadrowych oraz potencjalnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie zapewnia pracownikom realną możliwość odpoczynku i regeneracji.

Katarzyna Dorociak, Ekspert wFirma

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy list intencyjny to umowa przedwstępna?
17 lip 2026

Czym jest list intencyjny? Czy list intencyjny to umowa przedwstępna w prawie budowlanym? Co zawiera umowa przedwstępna o pracę? Artykuł prezentuje aktualne przepisy i odpowiedzi na ważne pytania.
Rozczarowani świadczeniem wspierającym. 1188 zł to prawie trzy razy mniej niż 3386 zł
17 lip 2026

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł. Świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości wynosi 4353 zł (95–100 punktów) oraz 3562 zł (90–94 punkty). Jak więc możliwe, że 3386 zł może być nawet trzy razy wyższe od świadczenia wspierającego? To możliwe, ponieważ najwięcej osób otrzymuje świadczenie wspierające przy wyniku 89 punktów lub mniej, a są to kwoty: 2375 zł, 1583 zł, 1188 zł i 792 zł. Czytelnik, którego list publikujemy, otrzymał 75 punktów i przysługuje mu 1188 zł. To zaledwie jedna trzecia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.
Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną
17 lip 2026

Podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lipca 2026 r. ustawę dotyczącą postępowań frankowych oceniam ostrożnie pozytywnie. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie problemy kredytobiorców, ale dlatego, że podczas prac parlamentarnych usunięto z niej przepisy, które mogły poważnie pogorszyć ich sytuację - pisze Karolina Pilawska, adwokat z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.
Kiedy pracodawca ma prawo odmówić urlopu wypoczynkowego, a kiedy grozi za to grzywna do 60 tys. zł?
17 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. pracodawcy naruszający przepisy o urlopach wypoczynkowych muszą liczyć się z dwukrotnie wyższą grzywną. Za nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu albo bezpodstawne obniżenie jego wymiaru grozi obecnie kara od 2 000 do 60 000 zł – wcześniej było to od 1 000 do 30 000 zł. Zmianę wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała art. 282 § 1 Kodeksu pracy. Reforma zaostrzyła odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, nie oznacza jednak, że każda odmowa urlopu jest niezgodna z prawem. Pracodawca może nie zaakceptować konkretnego terminu wypoczynku, ale nie może systematycznie blokować urlopu ani pozbawiać pracownika możliwości jego wykorzystania. Kiedy odmowa jest dopuszczalna, a kiedy może zakończyć się interwencją Państwowej Inspekcji Pracy i wysoką grzywną?

REKLAMA

Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd RPO
17 lip 2026

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska „z całą pewnością” uzyska to poparcie.
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
17 lip 2026

W ostatnim czasie ponownie zawrzało na temat wieku emerytalnego kobiet – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.” Podobny postulat, od października 2025 r., znajduje się na biurku prezydenta Karola Nawrockiego. Czy kobiety, które nie posiadają dzieci, będą pracować 5 lat dłużej?
Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
17 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek dwie rządowe ustawy dotyczące regulacji związków partnerskich – ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisy ją wprowadzające. O swojej decyzji poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Coś mocniejszego z rana? Dlaczego państwo powinno wreszcie poukładać politykę wobec alkoholu
17 lip 2026

Rosną koszty społeczno-ekonomiczne nadużywania alkoholu w Polsce. Zamiast dopłacać do szkód, państwo powinno aktywnie zajmować się profilaktyką. Polityka antyalkoholowa musi być kompleksowa i konsekwentna, nie może być zbiorem doraźnych, medialnie efektownych gestów.

REKLAMA

20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Zapadł wyrok w sprawie tragedii na Trasie Łazienkowskiej
16 lip 2026

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Prokuratura ocenia, że to bezprecedensowy wyrok, możliwy dzięki zaostrzeniu przepisów obowiązujących od przełomu 2023 i 2024 roku.
Krótszy czas pracy sprawdza się dobrze, a pracownicy stawiają na rozwój osobisty
16 lip 2026

Choć program pilotażowy skróconego czasu pracy jeszcze się nie zakończył, to jednak pracodawcy, którzy wdrożyli to rozwiązanie jeszcze przed jego rozpoczęciem, mają już pierwsze wnioski. Jak się okazuje, rozwiązanie się sprawdza – pracownicy są wydajni i stawiają na rozwój swoich kompetencji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA