Ulga rehabilitacyjna przysługuje na telefon, laptop czy smartwatch jak i inne urządzenia wykorzystywane przez osobę z niepełnosprawnością. Należy na sprzęcie zainstalować specjalne oprogramowanie lub aplikację, by sprzęt ten zyskał indywidualny charakter. Tak więc wydatki na zakup telefonu komórkowego, tableta oraz smartwatcha będą mogły zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co więcej, dodatkowo z PFRON można uzyskać nawet 10 000 zł na laptopa.

W 2025 r. sporo się czyta i pisze o osobach z niepełnosprawnościami. To dobrze. Jest to w końcu bardzo szeroka grupa osób w Polsce, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Trzeba robić wszystko, aby aktywnie włączać te osoby w naszej społeczeństwo i jak podkreślają same osoby z niepełnosprawnościami - nie traktować ich lepiej, gorzej czy inaczej. Oni chcąc czuć się normalnie, tak jak każdy przeciętny obywatel. Fakt, osoby te mają szereg dodatków, ulg czy świadczeń. Jest to całkowicie zrozumiałe! Niemniej jednak często osoby te nie chcą mieć pewnej etykiety i łatki.

REKLAMA

Nie szufladkujmy osób z niepełnosprawnościami

Jak czytamy na portalu niepelnosprawni.pl: "Nigdy nie lubiłam etykietki „dla niepełnosprawnych”. Choć mam wiele deficytów i nie potrafię się podrapać nawet po czubku nosa. Zawsze mówiłam, że nie jestem niepełnosprawna, tylko nie potrafię chodzić, tak jak inne dzieci nie poznały tabliczki mnożenia, a niektórzy ludzie nie potrafią rozróżnić koloru czerwonego i zielonego. Ich nie piętnuje się z powodu ich ograniczeń. Zwyczajnie otrzymałam inny pakiet umiejętności. Nie było we mnie przyzwolenia na szufladkowanie mnie i jeszcze większe ograniczanie. Moje ciało robiło to dostatecznie mocno.". To mocne i ważne słowa. Grunt, że społeczeństwo osób (bez pewnych ograniczeń jak osoby z niepełnosprawności) dzięki takim wypowiedziom jest bardziej świadome. Wiadomo jest to jednak wypowiedź jednej osoby, ale myślę, że wiele osób z niepełnosprawności podpisałoby się pod tym.

Ważne Jeśli mowa o ulgach, to bardzo interesującym dodatkiem jest ulga na laptopa, telefon czy smartwatch: dla niepełnosprawnych, bo to narzędzia rehabilitacji. Dodatkowo w 2025 r. można z PRON można też otrzymać spore dedykowane świadczenia np. na laptopa.

Jakie dodatki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności przewidziano różne ulgi, świadczenia i przywileje. Przykładowo w 2025 r. można liczyć na:

Równe traktowanie (zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność)

Kurator dla osoby niepełnosprawnej

Tłumacz języka migowego i inne formy pomocy dla niesłyszących

Dowody osobiste bez wizyty w urzędzie

Uczestnictwo w głosowaniu w wyborach

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

Uprawnienia pracownika będącego rodzicem dziecka niepełnosprawnego

Abonament radiowo-telewizyjny

Uprawnienia w usługach pocztowych

Usługi telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Prawo jazdy osoby niepełnosprawnej

Pies przewodnik w obiektach użyteczności

Ulgowy wstęp do muzeum

Ulga rehabilitacyjna na zakup telefonu i laptopa

Jak podkreśla urząd skarbowy osobom z niepełnosprawnościami przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna. Ta ulga rehabilitacyjna przysługuje na telefon, laptop czy smartwatch, wykorzystywane np. przy dużej wadzie wzroku czy cukrzycy. De facto należy na swoim sprzęcie zainstalować specjalne oprogramowanie lub aplikację, by sprzęt ten zyskał indywidualny charakter, dostosowany do osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wówczas taka osoba z niepełnosprawnością odliczy wydatki na zakup elektroniki dostosowanej do jej unikatowych i indywidualnych potrzeb.

Ważne Cena zakupu telefonu, baterii oraz opłaty za abonament to wydatki na cele rehabilitacyjne - potwierdza skarbówka w najnowszych interpretacjach. Co istotne, chodzi o "zwykły" telefon, na którym zainstalowano oprogramowanie lub aplikację ułatwiającą życie osobie niepełnosprawnej.

REKLAMA

Jak czytamy na portalu prawo.pl: " Dzięki aplikacji telefon staje się narzędziem rehabilitacji. Potwierdzenie tego uzyskała kobieta posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która zamierza kupić telefon, tablet i smartwatch. Dzięki zainstalowanej aplikacji urządzenia te będą kompatybilne z używanymi przez nią aparatami. Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji z 7 czerwca 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.317.2024.2.KP), że wydatki na zakup telefonu komórkowego, tableta oraz smartwatcha będą mogły zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Mają cechy indywidualnego sprzętu, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Wyjątkiem jest sprzęt gospodarstwa domowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością. To również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych - stwierdził dyrektor KIS.

Przykład W innej interpretacji z 22 maja 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.275.2024.2.KP) dyrektor KIS potwierdził, że matka niepełnosprawnego dziecka może odliczyć wydatki na zakup telefonu dla dziecka oraz comiesięcznego abonamentu i baterii do aparatu. Dzięki zainstalowanej na telefonie aplikacji możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu zdrowia dziecka, a w konsekwencji zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom. Matka niepełnosprawnego dziecka nie odliczy jednak wydatków na zakup własnego telefonu, którego używa do kontaktów i monitorowania stanu zdrowia dziecka.".

Jakie dofinansowanie można otrzymać do laptopa w ramach PFRON 2025?

Jak czytamy w komunikacie PFRON aż 10 500,00 zł – tyle dofinansowania z PFRON można uzyskać na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku.

Pomoc jest skierowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poniżej 16 roku życia oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (zadanie 1) lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku (zadanie 3).

Pozostałe kwoty: w Zadaniu 1:

dla osoby niewidomej – 10.500 zł oraz 17.325 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 27.825 zł),

dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.500 zł,

w Zadaniu 2:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.620 zł,

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.465 zł,

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.310 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3 – 10.500 zł, w Zadaniu 4 – 6.300 zł, w Zadaniu 5 – 1.733 zł.