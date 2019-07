Umowa o udział w imprezie turystycznej - co powinna zawierać?

Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna zawierać pełną treść uzgodnień co do transportu, hotelu, wyżywienia, atrakcji oraz inne informacje wymagane ustawą. Warto wiedzieć co powinno być zapisane w umowie, aby później móc dochodzić swoich praw.