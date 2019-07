Konsument na wakacjach - co warto wiedzieć o wyżywieniu?

Wyżywienie na wakacjach

Przed zawarciem umowy z organizatorem turystycznym, hotelem lub pośrednikiem, warto upewnić się, co dokładnie znajduje się w ofercie danego obiektu. Zwróć uwagę, w jakich godzinach będą wydawane posiłki, ile restauracji zapewnia hotel, gdzie są usytuowane. Przedsiębiorca powinien wywiązać się ze wszystkich elementów umowy.

Szczególną uwagę należy poświęcić wyjazdom „all inclusive”, organizatorzy bowiem przewidzieli dla nich nowe kategorie „all inclusive soft” – pomniejszony np. o przekąski/ niektóre rodzaje napoi, czy „all inclusive ultra” z dodatkowymi udogodnieniami.

Hotele oraz biura podróży w czasie pobytu oferują swoim gościom różne opcje wyżywienia. Najczęściej oznaczone są skrótami.

BB (bed & breakfast) – samo śniadanie

HB (half board) – śniadanie i obiadokolacja

FB (full board) – pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

AI (all inclusive) – pełne wyżywienie, które obejmuje śniadanie, obiad, kolację, napoje bezalkoholowe i alkohole, przekąski między posiłkami

OV (overnight) – sam nocleg, bez wyżywienia

SC (self catering) – oznacza wyżywienie gościa we własnym zakresie

PP (program package) – posiłki wydawane zgodnie z programem

Przykładowa sprawa ECK:

Konsumentka wraz rodziną zarezerwowała za pośrednictwem platformy internetowej pobyt w apartamencie dla 4 osób z wyżywieniem HB (śniadanie i obiadokolacja). Po zawarciu umowy pośrednik poinformował ją, że hotel jednak nie oferuje wyżywienia. W ramach rekompensaty zaoferował, że dokona zwrotu (na podstawie rachunków) do 23 euro/dobę za wyżywienie kupione przez klientów w czasie pobytu. Omyłkowo holenderski portal zmienił typ apartamentu klientów. Po wielu interwencjach konsumentki, w końcu udało się powrócić do wcześniej zarezerwowanej opcji. Po przyjeździe klienci wysłali pośrednikowi rachunki za jedzenie w kwocie ok. 600 euro. Ten natomiast odmówił zwrotu pełnej sumy mówiąc, że oferta dotyczyła pierwszej wersji apartamentu, a nie obecnej (mimo, że zmienił ją samodzielnie przez pomyłkę) i zaoferował zwrot 100 euro. Klienci skierowali sprawę do ECK Polska, które we współpracy z ECK Holandia pomogło turystom odzyskać pełną kwotę.

Europejskie Centrum Konsumenckie podkreśla, aby wszelkie nieprawidłowości zgłaszać na miejscu obsłudze hotelowej bądź przedstawicielowi biura podróży. Warto zadbać również o dowody np. w formie zdjęć. W przypadku wyjazdów zorganizowanych w wyliczeniu rekompensaty za niedogodności przydatna może okazać się Tabela Frankfurcka.

Jeżeli hotel lub biuro podróży (zarejestrowane w innym kraju UE) odrzucili reklamację, skargę możesz złożyć do Europejskiego Centrum Konsumenckiego: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/

