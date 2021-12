Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to coraz częściej pojawiające się sformułowanie zarówno w mediach jak i pośród najbliższych. Wielu zadłużonych Polaków zadaje sobie pytanie, czy ich problemy finansowe są „wystarczające”, aby móc się oddłużyć, czy dłużnik musi spełniać jakieś warunki, a nawet niejednokrotnie sądzą, że to rozwiązanie nie jest odpowiednim do pozbycia się swoich problemów. Jak wygląda to w praktyce?

Upadłość konsumencka - warunki Ustawa przewidziała wyłącznie dwie przesłanki, które dłużnik zobowiązany jest spełnić, aby sąd rejonowy odpowiedni dla jego miejsca zamieszkania wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Podstawowym warunkiem i pierwszą przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia wniosku upadłościowego jest niewypłacalność wnioskodawcy. Dłużnik musi utracić płynność finansową, w wyniku czego nie ma możliwości na regulowanie należności wobec wierzycieli oraz bieżących kosztów związanych z utrzymaniem domu, czy rodziny. Jest to chwila, w której otrzymywane przychody nie są wystarczające na uregulowanie rat kredytowych oraz zakup żywności, opłatę czynszu, rachunków czy kosztów związanych z utrzymaniem dzieci. Ta przesłanka odnosi się do art. 11 Prawa upadłościowego, który wskazuje, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W odróżnieniu od przedsiębiorcy, wystarczy, że konsument utraci zdolność do regulowania wyłącznie jednego kredytu. Tym sposobem posiadanie jednego zobowiązania umożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto podkreślić domniemanie, na które wskazuje ustawodawca, bowiem niewypłacalność dłużnika powstaje z chwilą, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy, a także w chwili, kiedy wysokość zobowiązań osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przekracza wartość należącej do niej majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Drugą przesłanką ogłoszenia upadłości w Polsce, jest prowadzenie ośrodka życia na terytorium kraju. Dłużnik nie może również prowadzić działalności gospodarczej lub zobowiązany jest złożyć wniosek o jej wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Status upadłego Co zatem daje niewypłacalnemu dłużnikowi otrzymanie statusu upadłego? Upadłość konsumencka ma zapewnić uwolnienie od egzekucji komorniczych, godną przyszłość, a nawet całkowite umorzenie zobowiązań. Jeśli utraciłeś płynność finansową i nie widzisz możliwości odwrotu tej sytuacji w przyszłości – oddłużenie jest rozwiązaniem wszystkich Twoich problemów! Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości Kancelaria Prawna RiO

