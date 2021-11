Czy czeka nas ostatni taki Black Friday?

Przy okazji Black Friday dochodzi do nadużyć i manipulacji na tyle dużych, że tematem zainteresowała się Komisja Europejska.

Polski Ład dla dzieci - 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kiedy dodatkowe pieniądze dla rodzin?

Polski Ład dla dzieci to przede wszystkim 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Co dalej z 500+?

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna podmiotu przetwarzającego

RODO - odpowiedzialność cywilnoprawna. Administrator danych osobowych powierzając do przetwarzania dane osobowe podmiotowi trzeciemu nie zwalnia się z odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ich bezpieczeństwa. Samo zawarcie obligatoryjnej umowy powierzenia, nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie ochrony danych osobowych.

Kiedy powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Co w sytuacji, kiedy konsument nie posiada żadnych środków na spłatę swoich zobowiązań pieniężnych, które najczęściej zostały postawione w stan wymagalności? Kiedy tak naprawdę powinniśmy myśleć o oddłużeniu?

Multidłużnicy - jak wyjść z pętli zadłużenia?

Multidłużnicy to grupa, która znalazła się już w tzw. pętli kredytowej lub jest na prostej drodze do tego, by w nią wpaść.

Na Black Friday czeka prawie 2/3 polskich konsumentów

Na okazje podczas Black Friday zamierza w tym roku polować 2/3 Polaków. O czym warto pamiętać podczas zakupów?

Dobry start - do kiedy wniosek o wyprawkę?

Coraz mniej czasu mają rodzice na wysłanie do ZUS wniosku o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu "Dobry start". Do kiedy należy to zrobić?

Pirackie pliki - czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane?

Sąd Najwyższy odpowie czy dostawcy internetu muszą ujawniać dane osób podejrzewanych o wymianę pirackich filmów.

Kryptowaluty oparte na memach - czym są?

Kryptowaluty oparte na memach zyskują na popularności. Czym są i czy powinno się na nie uważać?

Alimenty natychmiastowe – dla kogo?

Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie skierowane do osób, którym zależy na szybkim zasądzeniu świadczeń. Na jakich zasadach będą przyznawane?

Prawo UE a polski system delegowania sędziów - TSUE

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, iż prawo UE stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi delegowania sędziów.

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej wpłynął do Sejmu. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym.

Reforma sądów powszechnych - założenia projektów ustaw

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych.

Jak zmienić sprzedawcę gazu?

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż blisko 281 tys. odbiorców w Polsce kupuje gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Czy palenie papierosów na balkonie narusza dobra osobiste sąsiadów?

Osoby niepalące nierzadko źle znoszą przebywanie w miejscu, w którym bardzo odczuwalny jest dym tytoniowy. Ponadto notoryczne przebywanie w takim środowisku może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia biernego palacza. Zwykle gdy ktoś pali w naszym otoczeniu, na przykład na ulicy, mamy możliwość przemieszczenia się, tak by znaleźć się poza zasięgiem dymu tytoniowego. Czasami jednak zdarza się, że problemem jest sąsiad z mieszkania obok, który pali papierosy na balkonie, przez co dym papierosowy przedostaje się do naszego mieszkania. Jeżeli sąsiad pali bardzo dużo, może to być dla nas uciążliwe. Czasem wystarczy porozmawiać z taką osobą i poprosić o zmianę zachowania, jednak jeśli nie przyniesie to skutku, możemy poszukać prawnych możliwości rozwiązania problemu.

Ślub w zakładzie karnym

Zakład karny nie należy do najromantyczniejszych miejsc na zawarcie ślubu. Czasem jednak niestety życie układa swój scenariusz w taki sposób, że sytuacja osobista nie pozwala komuś na zawarcie związku małżeńskiego w warunkach wolnościowych. Czy możliwe jest zawarcie ślubu w więzieniu i jak wygląda taka ceremonia?

Wykluczenie ławników w czasie pandemii - pytanie do TK

Jeden z sądów skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie o wykluczenie ławników z rozpraw w sądach pracy w czasie pandemii.

Czternasta emerytura a śmierć osoby uprawnionej

ZUS przypomina, iż tzw. czternastka przysługuje tylko tym emerytom i rencistom, którzy żyją w chwili odbioru pieniędzy.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Nie zapominajmy o legalnej imigracji

Milion. Tyle oświadczeń o zatrudnieniu pracowników zza wschodniej granicy zarejestrowały w pierwszej połowie br. polskie urzędy pracy. To około jedną piątą więcej niż przed pandemią. Jednak potrzeby polskiego rynku są znacznie większe. Stajemy przed wyzwaniem jak pogodzić aktualne potrzeby polskich przedsiębiorców z rozsądną, długofalową polityką migracyjną. Nie zapominajmy, że obok problemów z nielegalną migracją na granicy białoruskiej, ciągle musimy stawić czoła kwestiom związanym z imigracją legalną.

500 plus a opieka naprzemienna - co z uchwałą NSA?

Czy warunkiem przyznania 500+ rodzicowi jest orzeczenie sądu rodzinnego o opiece naprzemiennej, czy też wystarczające jest ustalenie faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach? NSA odmówił podjęcia uchwały.

Okresowe wyrejestrowanie z urzędu pracy - na jak długo?

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.

ZUS wypłaca czternaste emerytury

Do dolnośląskich seniorów trafiło już ponad 300 tys. „czternastek”. ZUS przypomina, iż dodatkowa wypłata trafia do emerytów i rencistów wraz z listopadową emeryturą.

Zmiana ustawy o cudzoziemcach - dłuższe zatrudnienie, krótsze oczekiwania na zezwolenia, otwarta droga do awansów

Zmiana ustawy o cudzoziemcach. Proponowana przez MSWiA nowelizacja obowiązującej od 2013 roku Ustawy o cudzoziemcach niewątpliwie jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na polskim rynku pracy oraz postpandemicznych rynkach światowych. Jej główne założenia dotyczą zarówno wydawania pierwszych dokumentów, jak i procedury przedłużenia zezwoleń pobytowych oraz na pracę cudzoziemców. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 października i z końcem tego samego miesiąca wpłynął do Sejmu.

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

Jak zmienić sprzedawcę prądu? Urząd Regulacji Energetyki podpowiada, by uważnie zapoznać się z umową i ofertą przedsiębiorcy.